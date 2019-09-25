Лавров призвал НАТО объяснить последовательные отказы от диалога с РФ по РСМД

Москва, 25 сентября. Страны НАТО, высказавшие недоверие предложению России по введению моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД), должны объяснить отказ от приглашений Москвы к диалогу по данной теме, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин направил лидерам ряда стран, в том числе входящих в НАТО, предложение ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах РСМД. Позднее в НАТО отвергли данное предложение, заявив, что не доверяют РФ из-за российской системы SSC-8.

«Прежде, чем заявлять такие вещи, они должны объяснить, почему они старательно, последовательно уходили от всех наших приглашений обсудить существо их обвинений», — заявил Лавров в интервью газете «Коммерсант».

При этом он обратил внимание на то, что американская сторона только спустя три года после первых обвинений в адрес России в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) объяснила, о чем конкретно идет речь, назвав номер изделия и дату испытаний. Сразу после этого представители РФ сообщили, что «испытания были, изделие есть, и пригласили приехать и посмотреть».

Однако на предложения России показать доказательства того, что испытанная ракета не нарушает ДРСМД, был получен категорический отказ.

В минувшую среду представитель НАТО Оана Лунгеску заявила, что североатлантический альянс не доверяет российскому предложению по введению моратория на распространение ракет РСМД. При этом она подтвердила, что генсек ООН Йенс Столтенберг действительно получил предложение по мораторию от России. Недоверие к российскому предложению она объяснила тем, что Россия якобы «уже развернула SSC-8 (9М729 в классификации НАТО) в нарушение ДРСМД».

Напомним, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности прекратил свое действие 2 августа 2019 года. В октябре 2018 года президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о выходе из ДРСМД в одностороннем порядке. При этом американский лидер обвинил Москву в «нарушении соглашения».

В начале сентября, как передавали «Известия», и.о. министра армии США Райан Маккарти заявил, что США хотят к началу 2020-х годов развернуть новые высокоточные ракеты (Precision Strike Missile, PrSM), а также гиперзвуковые ракеты с баллистической боеголовкой, которые ранее попадали под ДРСМД. По его словам, высокоточные ракеты PrSM можно перепрограммировать, и таким образом они по своей дальности будут выходить за рамки ДРСМД. Это, как отметил он, касается и «гиперзвуковых ракет с баллистической боеголовкой».