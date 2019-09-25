Боевики в Сирии обстреляли населенные пункты провинций Алеппо, Латакия, Хама и Идлиб

Алеппо, 25 сентября. Боевики за минувшие сутки 42 раза открывали огонь по населенным пунктам сирийских провинций Алеппо, Латакия, Хама и Идлиб, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

Боевики, действующие в Идлибской зоне деэскалации, продолжают нарушать режим прекращения боевых действий. За минувшие сутки зафиксировано 42 обстрела.

По данным ЦПВС, боевики совершили обстрелы населенных пунктов Сабикия, Биньямин, Маканис-эд-Дувайри провинции Алеппо; Ардаш-Даг, Джубб-эль-Мгара, Чекурджак, Касталь-эль-Бордж, Айн-эль-Кантара, Джанаджик, Калаз-Тахтани, Кермель, Рейсет-Искандер провинции Латакия; Хабит, Тамана, Хан-Шейхун, Магрет Марза, Кара-Джурн, Умм-эр-Рджини, Хребет-Абдин, Суккория, Хуайн-эль-Кебир, Зайтуна, Шавиль-Гави провинции Хама; Дар-Хардата, Эль-Харука провинции Идлиб.

Ране Федеральное агентство новостей сообщало, что в ходе завершения операций по прочесыванию и обеспечения безопасности районов, находящихся под контролем сирийской армии на севере провинции Хама, военные САА обнаружили несколько ракет и боеприпасов для тяжелых и средних пулеметов, оставшихся от террористических организаций. В частности, военным удалось найти «ракеты кустарного производства, танковые снаряды и ящики с боеприпасами, содержащие большое количество пулеметов, снарядов РПГ патронов».