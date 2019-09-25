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Лавров назвал нечестным подход США к заключению нового договора по ракетам

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Лавров назвал нечестным подход США к заключению нового договора по ракетам

Москва, 25 сентября. Министр иностранных дел Сергей Лавров раскритиковал подход США к заключению нового соглашения по ракетам. По его словам, Вашингтон поступает нечестно, пытаясь привлечь Пекин за счет Москвы.

Лавров рассказал, что США пытались уговаривать Россию убедить Китай присоединиться к новому соглашению между Вашингтоном и Москвой.

«Но причем здесь мы? Мы с КНР не имеем проблем в этой области. Если у американцев есть проблемы, которые они считают нужным решать в многостороннем формате, пусть заручатся согласием тех, кого они хотят к этому привлечь. За нами дело не станет. Но просить нас делать эту работу за них, это недобропорядочно и нечестно», — приводит слова Лаврова газета «Коммерсантъ».

Напомним, что Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекратил свое действие 2 августа этого года. Ликвидация договора стала следствием одностороннего выхода из него США, которые сослались на «нарушения» ДРСМД со стороны России. Москва все обвинения в свой адрес отвергла, указав  их необоснованность.

Кроме того Россия неоднократно призывала Вашингтон сохранить соглашение ради поддержания стратегической стабильности в мире. Действие соглашения подошло к концу 2 августа 2019 года, напомнила «Газета.ру». 

В августе внешнеполитическое ведомство Китая призвало Сеул, Токио и Канберру не размещать на их территории американские ракеты средней дальности после того, как Белый дом заявил о выходе из ДРСМД.

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Источник: Коммерсантъ
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