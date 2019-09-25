Клинцевич назвал тупиковым путем позицию Зеленского по Донбассу

Москва, 25 сентября. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал выступление президента Украины Владимира Зеленского в ООН.

Сенатор напомнил, что прекращение конфликта на Донбассе является главной задачей президента Украины Владимира Зеленского в настоящий момент. Его обвинения в адрес России свидетельствуют, что он не понимает, как решить эту задачу, подчеркнул Клинцевич.

«Это — абсолютно тупиковый путь», — заявил российский сенатор.

Он напомнил, что предшественник Зеленского Петр Порошенко также выдвигал необоснованные обвинения в адрес России.

Напомним, украинский президент обвинил Россию в «ведении войны» в центре Европы. В качестве символа он продемонстрировал пулю в ходе выступления в ООН.

«Вот она. 12,7 миллиметра, которые остановили жизнь», — заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что стоимость человеческой жизни на Земле равна стоимости этой пули — «всего 10 долларов». Кроме этого, он назвал своей главной задачей возвращение всех «оккупированных украинских территорий» и установление мира в Донбассе.

Напомним, пятый президент Украины Петр Порошенко в январе 2019 года во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе показал продырявленный кусок металла. Он заявил, что этот кусок якобы выпилен из обшивки автобуса, который был обстрелян под Волновахой.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала выступление Зеленского классическим примером отвлечения внимания, а пулю, показанную главой Украины, — классическим примером дезинформации. Захарова подчеркнула, что эта пуля убила не музыканта, а боевика, который сражался в рядах «Правого сектора»1 (экстремистская группировка, запрещена в РФ).

«Это не певец, это не оперная дива, которая случайно пала жертвой — это человек, который сделал выбор, занял сторону в братоубийственной войне, и эта сторона была точно не под какими-то правильными, высокими лозунгами, и мы все прекрасно знаем, что такое «Правый сектор». Почему-то об этом тоже с высокой трибуны ООН сказано не было», — добавила Мария Захарова.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. В феврале этого года в стране произошел государственный переворот, после этого жители Луганской и Донецкой областей объявили о своей независимости, не признав его результаты. Так появились Донецкая и Луганская Народные Республики. В апреле 2014 года Киев начал военную операцию против жителей этих республик. Жертвами гражданской войны стали около 13 тысяч человек, по данным ООН.

Конфликт пытаются урегулировать в ходе встреч в «нормандском формате, а также представители контактных групп в Минске. Были достигнуты договоренности о перемирии, однако украинская армия продолжает обстреливать Донбасс, сообщает «Газета.ru».

1 Организация запрещена на территории РФ.