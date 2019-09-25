Трамп рассказал о стремлении Путина к урегулированию в Донбассе

Нью-Йорк, 25 сентября. Президент США Дональд Трамп заявил, что его российский коллега Владимир Путин стремится к урегулированию гражданской войны на юго-востоке Украины. Об этом он упомянул в своем выступлении на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«И я по-настоящему надеюсь, что Россия... Я по-настоящему верю, что президент Путин хотел бы чего-то добиться. Я по-настоящему надеюсь, что вы и президент Путин встретитесь и сможете решить вашу проблему. Это было бы невероятным достижением», — заявил Трамп.

По словам американского президента, Путин стремится к урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.

Напомним, гражданская война на востоке Украине началась в 2014 году после государственного переворота в стране. Луганск и Донецк, отказавшись подчиняться новому руководству, заявили о своей независимости, образовав ЛНР и ДНР. После этого Киев начал вести военную операцию против республик. Ситуацию в Донбассе пытаются урегулировать на разных международных площадках, в том числе в Минске. Несмотря на подписанные соглашения о перемирии, перестрелки между сторонами внутреннего конфликта продолжаются до сих пор.