Захарова назвала отвлечением внимания показ Зеленским пули в ООН

Нью-Йорк, 25 сентября. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала классическим примером отвлечения внимания и элементом дезинформации показанную на Генассамблеи ООН президентом Украины пули.

Захарова в эфире телеканала «Россия 1» отметила, что Владимира Зеленского «реально очень сильно подставили те люди, которые рассказали, что в ООН с пустыми руками не ездят». По ее словам, в ООН необходимо приезжать «с концептуальным взглядом на мировые региональные вопросы», а не «с вот этой пропагандистской мишурой».

Официальный представитель МИД РФ выразила мнение, что демонстрация пули в стенах ООН — «классический пример отвлечения внимания и по большому счету элемент дезинформации».

При этом она подчеркнула, что показанная пуля убила не музыканта, а боевика, который сражался в рядах «Правого сектора»1 (запрещенная в РФ правоэкстремистская группировка).

«Это не певец, это не оперная дива, которая случайно пала жертвой — это человек, который сделал выбор, занял сторону в братоубийственной войне, и эта сторона была точно не под какими-то правильными, высокими лозунгами, и мы все прекрасно знаем, что такое «Правый сектор». Почему-то об этом тоже с высокой трибуны ООН сказано не было», — добавила Захарова.

В среду Зеленский принес на заседание ГА ООН пулю и обвинил Россию «в ведении войны против Украины в центре Европы», передавала «Газета.ру». По его словам, от такой пули в Донбассе погиб солист парижской национальной оперы Василий Слепак.

Ранее демарш Зеленского прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков. Он подчеркнул, что на Украине «нет агрессии России». Пушков отметил, что «есть украинская власть, не справившая с собственной страной после госпереворота». Если бы было наоборот, украинский президент «не интервью в Нью-Йорке давал бы, а занимался бы ее отражением».

Отметим, что предшественник Зеленского Петр Порошенко уже применял подобный прием. В 2015 году в Давосе он показал кусок металла, заявляя, что тот выпилен из обшивки автобуса, обстрелянного под Волновахой. Позднее попытки Киева обвинить Россию и ополченцев ДНР и ЛНР в обстреле автобуса в Волновахе, развенчали наблюдатели ОБСЕ.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда в стране произошел государственный переворот. Жители Луганской и Донецкой областей отказались подчиняться новым властям и провозгласили в регионе две народных республики — ЛНР и ДНР. В ответ Киев начал в Донбассе военную операцию. По данным ООН, жертвами гражданской войны на Украине стали не менее 13 тысяч человек.

Внутриукраинский конфликт неоднократно пытались урегулировать в ходе встреч представителей контактных групп в Минске, а также в «нормандском формате», однако, несмотря на достигнутые договоренности о перемирии, украинская армия продолжает обстреливать Донбасс.

1 Организация запрещена на территории РФ.