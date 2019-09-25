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Зеленский на встрече с Трампом заявил, что не хочет вмешиваться в выборы США

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Зеленский на встрече с Трампом заявил, что не хочет вмешиваться в выборы США

Нью-Йорк, 25 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна не хочет быть втянутой в избирательный процесс в США. Об этом украинский президент заявил на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

По словам Зеленского, Трамп не оказывал никакого давление на него во время июльского телефонного разговора.

 «У нас был хороший разговор, мы говорили о многих вещах», — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что Украина не хотела бы быть втянутой в избирательный процесс в США. По словам Зеленского, он также не оказывал давления ни на кого на Украине, чтобы инициировать расследование против сына Джо Байдена – предположительно, основного противника Трампа на выборах 2020 года.

Во время своей речи Зеленский, выступавший на английском, забыл, как будет слово «выборы». Ему удалось завершить свою мысль только после подсказки ассистента.

Напомним, что Трампа обвинили в попытке надавить на украинского президента во время телефонного разговора в июле этого года. По данным американских СМИ, он якобы требовал от Зеленского начать расследование против сына Джо Байдена Хантера. Это дало повод представителям Демократической партии США начать расследование против Трампа, которое потенциально может привести к импичменту американского президента.

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Источник: ТАСС
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