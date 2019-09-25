Трамп пообещал Зеленскому добиться расширения помощи Украине от других стран

Нью-Йорк, 25 сентября. Президент США Дональд Трамп пообещал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что будет добиваться от других стран расширения помощи Украине.

В среду президенты США и Украины встретились в Нью- Йорке, где проходят общеполитические прения 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Трамп сообщил журналистам, что стороны, в частности, обсудили оказание помощи Украине Вашингтоном.

«Я думаю, что и остальные страны должны помогать Украине значительно больше, чем сейчас. Германия, Франция, страны Евросоюза должны помогать вам гораздо больше. И я думаю, мы вместе поработаем над этим. <…> Безусловно, я поговорю с ними», — заявил глава Белого дома.

Напомним, во вторник Трамп заявил, что Вашингтон больше не желает нести основное бремя в том, что касается выделения финансовой помощи Украине. Глава Белого дома отметил, что Вашингтон оставляет за собой право приостановить помощь, пока Евросоюз не начнет также выделять средства Украине. Глава Белого дома распорядился временно блокировать выделение около 400 млн долларов на военную помощь Украине.

В СМИ появилась информация, что Трамп в разговоре, состоявшимся в июле, попросил Зеленского расследовать деятельность Байдена-младшего на Украине в обмен на возобновление помощи. На данный момент Джо Байден лидирует в президентской гонке среди демократов и может составить конкуренцию Трампу на выборах 2020 года.

В среду администрация американского президента опубликовала стенограмму разговора Трампа и Зеленского, передавала «Газета.ру». Стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины и дела Байдена-младшего. По мнению демократов, президент США просил об этом в обмен на гарантии военной помощи Украине.

Федеральное агентство новостей представило перевод расшифровки переговоров президентов. Согласно тексту документа, тогда Трамп также поднимал вопрос отсутствия поддержки Украины со стороны других стран.

«Я скажу, что мы многое делаем для Украины. Мы тратим много усилий и много времени. Гораздо больше, чем европейские страны, а они должны помогать вам гораздо больше, чем они это делают сейчас», — заявил он.

По словам Трампа, «Германия почти ничего не делает» для Украины. Он посоветовал Зеленскому поднять данный вопрос в разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Зеленский согласился с американским коллегой, отметив, что лидеры Франции и Германии «не работают так, как должны работать на пользу Украине».