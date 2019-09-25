Трамп похвалил Зеленского за прогресс в отношениях России и Украины

Вашингтон, 25 сентября. Американский президент Дональд Трамп подчеркнул прогресс в отношениях России и Украины, посоветовав украинскому президенту Владимиру Зеленскому «продолжать в том же духе».

«Вы достигли прогресса (в отношениях - ред.) с Россией, продолжайте в том же духе», — сказал он во время двусторонней встречи с Зеленским.

Ранее сообщалось о заявлении главы нижней палаты конгресса США Нэнси Пелоси, которая анонсировала начало расследования в отношении действий Трампа – президента США заподозрили в злоупотреблении своим положением. Такое расследование потенциально может привести к импичменту Трампа.

Конституция США определяет импичмент, как вынесение обвинений в «государственной измене, взяточничестве, а также других тяжких преступлениях», за которым следует отстранение президента от должности. Сначала доказательства вины Трампа должна представить нижняя палата конгресса, а затем его должен утвердить сенат – двумя третями голосов. Большинство в сенате сейчас принадлежит республиканской партии, которая едва ли будет голосовать против своего однопартийца.

Причиной расследования стал июльский разговор Трампа и Зеленского, в котором, по мнению Демократической партии, американский президент требовал начать расследование против сына его главного соперника на выборах 2020 года Джо Байдена – Хантера. Минюст США изучил содержание этого разговора и завил, что не нашел в нем нарушений законодательства.