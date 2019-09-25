Зеленский на встрече с Трампом назвал свой главный приоритет

Нью-Йорк, 25 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече со своим американским коллегой Дональдом Трампом заявил, что урегулирование вооруженного конфликта в Донбассе является его главным приоритетом.

«Мой приоритет — остановить войну в Донбассе и вернуть назад наши территории — Крым, Донбасс, Луганск», — отметил он.

Примечательно, что аналогичное заявление президент Украины сделал во время выступления на Генассамблее ООН. Зеленский подчеркнул, что верит в возможность положить конец войне совместными усилиями с международными партнерами и это является «целью номер один Киева».

В то же время он продолжает раскручивать тему о «российской агрессии», с которой ранее на той же самой трибуне выступал экс-президент Украины Петр Порошенко.

Напомним, что на днях спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер посоветовал Зеленскому установить прямой контакт с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам американского политика, это позволит ускорить процесс мирного урегулирования конфликта в Донбассе.