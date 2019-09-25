Захарова оценила стенограмму переговоров Зеленского и Трампа

Москва, 25 сентября. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя публикацию Белым домом стенограммы телефонного разговора президентов США и Украины, отметила, что теперь Владимир Зеленский понял, что такое общение с американским коллегой.

«Вот сегодня они (команда Зеленского) поняли, что такое общение с американским президентом кстати», — заявила Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее в СМИ появилась информация, что Дональд Трамп перед разговором с Зеленским остановил помощь Украине, передавал RT. Утверждалось, что Трамп попросил Зеленского расследовать деятельность Хантера Байдена, сына экс-президента США Джо Байдена, на Украине в обмен на возобновление помощи. На данный момент Джо Байден лидирует в президентской гонке среди демократов и может составить конкуренцию Трампу на выборах 2020 года.

В среду администрация американского президента опубликовала стенограмму разговора Трампа и Зеленского, состоявшегося летом этого года. Стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины и дела Байдена-младшего. По мнению демократов, президент США просил об этом в обмен на гарантии военной помощи Украине.

Комментируя расшифровку переговоров, депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» Олег Волошин заявил, что на основании этих переговоров нельзя сделать вывод о давлении Трампа на Зеленского. Он также отметил, что украинский президент «серьезно вырос в его глазах», поскольку вел переговоры «толково и прагматично».

Федеральное агентство новостей представило перевод опубликованной Белым домом стенограммы переговоров президентов США и Украины.