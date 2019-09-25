Повалий откровенно рассказала о пяти годах травли на Украине

Киев, 25 сентября. Украинская певица Таисия Повалий рассказала о трудностях, с которыми ей пришлось столкнуться на родине за прошедшие пять лет. Артистка откровенно призналась, что подвергается травле со стороны украинских СМИ и соотечественников.

Певица отметила, что за последние пять лет украинские СМИ выпустили сотни материалов с клеветой в ее адрес. На телевидении Повалий буквально травили и распускали слухи о ней, при этом делали это люди, с которыми раньше певица была в хороших отношениях.

Певица рассказала, что «по какому-то взмаху волшебной палочки» знакомые люди стали обливать ее грязью. Повалий недоумевает, что плохого могла сделать этим людям, ведь она не оскорбляла их, ничего не крала и не занималась черным пиаром.

Артистка добавила, что после такой атаки в СМИ украинцы стали верить в эти слухи. По ее словам, ей было страшно возвращаться домой, а ее пожилая мать уговаривала ее переехать из родной страны.

«Так и жила – в страхе и ужасе. Рыдала. Я и вчера рыдала, и сейчас буду рыдать», – рассказала певица в комментарии «Комсомольская правда – Украина».

Повалий считает, что злопыхатели отняли у нее пять лет жизни. Звезда до сих пор получает угрозы расправы над ней и ее семьей. Певица отказывается обращаться в полицию, а в трудные моменты запирается дома и уходит в свой уютный мир.

Однако певица считает, что в последнее время ситуация улучшилась. Она отметила, что сейчас украинцы стали более чутко относиться к альтернативной информации. Повалий надеется, что рано или поздно ей удастся достучаться до соотечественников. При этом артистка считает, что она стала удобной мишенью для украинцев, которые обвинили ее во всех бедах.

«Понимаю, что повесить все беды на меня – так было удобно, нашли известную мишень», — добавила звезда.

Ранее Повалий рассказала, как прервала беременность в молодости и после этого лишилась возможности иметь детей. Певица призналась, что в середине 1980-х использовала «модные тогда уколы», которые вызывают выкидыш.