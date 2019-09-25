Трамп обещал Зеленскому постараться найти время, чтобы посетить Украину

Нью-Йорк, 25 сентября. Президент США Дональд Трамп во время встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН пообещал постараться найти время, чтобы посетить Киев. Об этом он сказал в ответ на приглашение Зеленского.

Украинский президент обратил внимание на то, что предыдущий хозяин Белого дома Барак Обама за два своих срока ни разу не побывал на Украине. Он выразил надежду на то, что Трамп сделает то, чего не удалось Обаме.

«Я постараюсь», — отметил Трамп.

Добавим, что предыдущая беседа Трампа и Зеленского стала причиной громкого скандала, который может закончиться импичментом американского президента. Журнал The Wall Street Journal сообщил, что Трамп оказывал давление на Зеленского, настаивая, чтобы тот содействовал расследованию против сына Джо Байдена, который может быть замешан в коррупции на Украине.

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что Трамп «снова попросил иностранную державу помочь ему на выборах». Почему она использовала слово «снова», учитывая что расследование по «вмешательству» России в выборы США провалилось, неизвестно. Тем не менее Клинтон уже сказала, что запускает процедуру импичмента. Примечательно, что Джо Байден является главным политическим противником Трампа, поскольку намерен баллотироваться в президенты в 2020 году.