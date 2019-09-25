Минюст США не выявилл нарушений закона в разговоре Трампа и Зеленского

Вашингтон, 25 сентября. Министерство юстиции США изучило содержание июльского телефонного разговора между американским президентом Дональдом Трампом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Как заявили в ведомстве, нарушений национального законодательства найдено не было.

Об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Минюста США Керри Кьюпек

«Управление по уголовным делам Министерства [юстиции] изучило официальную запись [упомянутой] беседы и пришло к выводу, опираясь на факты и соответствующее законодательство, что не было нарушения норм финансирования избирательных кампаний, что никакие другие действия не требуются», — сообщается в документе.

Сейчас правительство США изучает, какую роль могла сыграть Украина во время инициации внутреннего расследования против президента Дональда Трампа в 2016 году. Этой проверкой руководит спецпрокурор Джон Дарем.

По словам Кьюпек, отдельные граждане Украины уже дали показания спецпрокурору Дарему. Кьюпек не стала уточнять их имен, но отметила, что они не являются членами украинского правительства.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на ряд источников сообщало, что президент США Дональд Трамп якобы неоднократно оказывал давление на руководителя Украины Владимира Зеленского с целью инициировать расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена, пишет газета «Известия». Сын Джо Байдена Хантер входил в состав совета директоров Burisma Group, одной из крупнейших частных газовых компаний на Украине.