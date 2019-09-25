Пелоси сочла стенограмму доводом в пользу импичмента Трампа

Вашингтон, 25 сентября. Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси считает, что стенограмма телефонного разговора главы Белого дома Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским подтверждает необходимость начала процедуры импичмента.

«Публикация расшифровки телефонного разговора подтверждает, что президент замешан в поведении, которое подрывает целостность наших выборов, достоинство занимаемой им должности и нашу национальную безопасность», — заявила Пелоси.

Напомним, 25 июля состоялся телефонный разговор президентов США и Украины. Позднее в американских СМИ появилась информация, что глава Белого дома потребовал от Зеленского инициировать уголовное дело в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена, который является главным конкурентом Трампа на предстоящих президентских выборах.

25 сентября Конгресс США начал процедуру импичмента главы Белого дома. По словам конгрессменов, Дональд Трамп «предал должность президента и национальную безопасность».

В этот же день администрация президента США опубликовала полную расшифровку телефонного разговора главы Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. В ходе переговоров Трамп заявил, что «было бы здорово», если бы Зеленский изучил дело о коррупционной деятельности на Украине Хантера Байдена, который являлся членом совета директоров украинской частной газовой компании Burisma Holdings. Зеленский пообещал Трампу, что Генеральная прокуратура Украины изучит детали данного дела, отметив, что расследование в отношении Хантера Байдена будет максимально открытым.