Москва, 25 сентября. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал заявление президента Украины Владимира Зеленского, обвинившего с трибуны ООН Россию в «ведении войны против Украины в центре Европы».

В своем микроблоге в Twitter Пушков подчеркнул, что «нет агрессии России на Украине».

«Есть украинская власть, не справившая с собственной страной после госпереворота. Была бы агрессия, Зеленский не интервью в Нью-Йорке давал бы, а занимался бы ее отражением», — написал сенатор.

При этом он обратил внимание на то, что «ссылки на агрессию — штамп, которым Киев прикрывает свою несостоятельность».

Как сообщало Федеральное агентство новостей, в среду Зеленский принес на заседание Генассамблеи ООН пулю и обвинил Россию «в ведении войны против Украины в центре Европы». Зеленский добавил, что считает своими первоочередными задачами завершение боевых действий на юго-востоке Украины, а также возвращение всех «оккупированных территорий».

Писатель и общественный деятель Николай Стариков с иронией отреагировал на демарш Зеленского. По словам политолога, действующий президент Украины продолжает курс своего предшественника. По его словам, «новый исполнитель говорит те же самые тексты».

Напомним, в январе 2015 года пятый президент Украины Петр Порошенко с трибуны Всемирного экономического форума в Давосе потрясал продырявленным куском металла, заявляя, что он выпилен из обшивки автобуса, обстрелянного под Волновахой. Позднее попытки Киева обвинить Россию и ополченцев ДНР и ЛНР в обстреле автобуса в Волновахе, развенчали наблюдатели ОБСЕ.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году. Жители некоторых регионов Донбасса — нынешних Луганской и Донецкой Народных Республик — не признали новое руководство страны, которое пришло к власти в результате госпереворота. Киев в свою очередь начал на юго-востоке силовую операцию против мирных жителей. Стороны конфликта позже подписали минские соглашения, которые призваны урегулировать ситуацию мирным путем. Один из пунктов договора — предоставление ДНР и ЛНР особого статуса — прописан в «формуле Штайнмайера».