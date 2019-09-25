Захарова рассказала, чего Москва ждет от Киева перед встречей «нормандской четверки»

Москва, 25 сентября. Украинским властям следует сделать хотя бы какие-нибудь реальные шаги по урегулированию конфликта в Донбассе, прежде чем созывать встречу «нормандской четверки». Об этом в среду заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя инициативу президента Украины Владимира Зеленского.

По ее словам, украинский политик во время выборов сделал много заявлений, в том числе пообещав закончить войну в Донбассе. Однако для того, чтобы добиться этого, нужно работать.

«Ни один саммит не может стать без предварительной проработки неким моментом истины. Должна быть конкретная проработка, должны быть шаги, которые украинская сторона предпримет по реализации минских договоренностей», — отметила Захарова, выступая в эфире телеканала «Россия 1».

Напомним, что ранее Зеленский заявил о намерении до конца сентября провести встречу в нормандском формате. При этом он подчеркнул, что намерен поднять вопрос о реализации всех пунктов минских соглашений и обсудить «формулу Штайнмайера».

В то же самое время представители Украины на переговорах в Минске сорвали утверждение «формулы Штайнмайера», которая могла положить конец кровопролитию в Донбассе.

Речь идет о плане по урегулированию вооруженного конфликта, который в 2016 году предложил бывший министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Озвученные им меры отчасти дублируют политическую часть минских соглашений. Формула предполагает проведение выборов на неподконтрольных территориях с обязательным утверждением со стороны ОБСЕ, а также придание ЛНР и ДНР особого статуса, который был бы зафиксирован в конституции Украины.