Джонсон пообещал при необходимости 31 октября выйти из ЕС без соглашения

Лондон, 25 сентября. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что при необходимости он инициирует выход страны из Европейского союза (ЕС) без соглашения 31 октября.

«Я хочу, чтоб Brexit был осуществлен, и народ хочет, чтобы мы вышли 31 октября… Я надеюсь, что мы выйдем с соглашением, но если будет необходимо, то мы просто выйдем», — заявил Джонсон во время выступления в парламенте в среду.

Кроме того, премьер Британии предложил оппозиции вынести вотум недоверия правительству. Он напомнил, что сделать это оппозиционные партии могут лишь до конца текущего дня.

«Если официальная оппозиция действительно не испытывает доверия к правительству, то у нее будет шанс это доказать <…> Давайте же», — крикнул Джонсон с трибуны, тем самым усомнившись в способности оппозиции предпринять решительные шаги.

Премьер Британии напомнил, что внести такое предложение может не только Лейбористская партия, которая является крупнейшей оппозиционной силой, но и «Либеральные демократы» и Шотландская национальная партия. Джонсон также заявил, что Верховный суд Великобритании допустил ошибку, признав незаконным решение правительства приостановить работу парламента.

В среду Джонсон экстренно покинул 74-й сессию Генассамблеи ООН. Причиной такого решения главы Британии стало решение Верховного суда о незаконности приостановки работы парламента. Палата общин грозилась вынести Джонсона недоверие из-за того, что он хочет вывести 31 октября Британию из Евросоюза без сделки и скрывает связанные с этим ходом информацию и документы.