Захарова рассказала, с чего начнется встреча Лаврова и Помпео в ООН

Москва, 25 сентября. Переговоры министра иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря США Майкла Помпео начнутся с вопроса невыдачи американской стороной виз для российских дипломатов. Об этом в среду заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя предстоящую встречу политиков на полях сессии ГА ООН.

«Безусловно, с этого даже начнется встреча Лаврова и Помпео. Потому что это беспрецедентное невыполнение США своих обязательств в качестве страны, принимающей Организацию. Это вопрос не отношений РФ и Америки, это вопрос отношений США и ООН», — отметила она, выступая в программе «60 минут».

Главы внешнеполитических ведомств планируют встретиться в эту пятницу. Напомним, что ранее власти США отказали в выдаче виз ряду российских дипломатов, которые планировали выступить в ООН (штаб-квартира Организации Объединенных Наций находится в Нью-Йорке). В Вашингтоне объяснили инцидент техническими проблемами, однако российская сторона уверена, что речь идет об осознанных, политически мотивированных действиях.

По словам члена Совета Федерации РФ Андрея Клишаса, действия США подрывают принципы ООН. Лавров в свою очередь призвал мировых лидеров задуматься о переносе международных организаций из США. Он отметил, что принимать важные встречи нужно на территории стран, которые ответственно подходят к исполнению своих обязанностей. МИД России уже выразил официальный протест заместителю посла США в связи с ситуацией вокруг невыдачи виз делегатам РФ.