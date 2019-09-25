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СБУ похвасталась похищением военного с территории ЛНР

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СБУ похвасталась похищением военного с территории ЛНРКиев, 25 сентября. Служба безопасности Украины похвасталась похищением военнослужащего Народной милиции ЛНР. Об этом сообщается пресс-служба СБУ.

По данным ведомства, житель ЛНР был похищен и вывезен на территорию Украины в ходе спецоперации контрразведки СБУ. В ведомстве утверждают, что похищенный житель ЛНР ранее был объявлен в розыск по подозрению в «террористической деятельности». Кроме того, ему инкриминируют посягательство на территориальную целостность Украины. В СБУ также отметили, что похищенный военный принимал участие в боях за Дебальцево.

«На протяжении 2014-2015 годов он принимал активное участие в вооруженном противостоянии силам АТО, в частности в ожесточенных боевых действиях неподалеку от Дебальцево», — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что похищенный ополченец нес службу на блокпостах ЛНР в районе населенного пункта Сорокино. В последнее время он работал в Таможенном комитете ЛНР.

По данным СБУ, в настоящее время с похищенным проводятся «неотложные следственные действия», а также решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, летом 2018 года украинские силовики похитили на территории ДНР бывшего ополченца Владимира Цемаха, который был тайно доставлен в Киев. Позднее власти ДНР потребовали возвращения своего гражданина, призвав международные правозащитные организации вмешаться в данную ситуацию. Позднее Цемах был включен в список обмена заключенными между Россией и Украиной и был освобожден 7 сентября.

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