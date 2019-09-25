Сенат США проголосовал за отмену ЧП на границе с Мексикой

Вашингтон, 25 сентября. Сенат США во второй раз проголосовал за отмену чрезвычайного положения на южной границе с Мексикой, которое президент Дональд Трамп объявил в феврале.

Как сообщает Reuters, на решение Сената наверняка будет наложено вето после того, как документ попадет на подписание к Трампу.

Ранее Трамп уже наложил вето на решение Сената в марте. Конгресс не смог собрать голоса, чтобы отменить это вето.

Напомним, строительство заграждений и стены на границе с Мексикой являлось одним из главных предвыборных обещаний президента Дональда Трампа. В начале текущего года ряд федеральных инстанций и ведомств оставались закрытыми в течение более месяца на фоне разногласий главы Белого дома с законодателями касательно финансирования пограничной безопасности.

Администрация Белого дома сообщила, что возьмет порядка 3,6 млрд долларов на строительство новых заграждений на границе с Мексикой из других статей бюджета. Для этого Трамп ввел режим ЧП на границе, что позволяет изымать средства, выделенные Конгрессом на другие цели.

Позднее стало известно, что калифорнийский суд постановил, что 2,5 миллиарда долларов из средств военного ведомства Соединенных Штатов не могут быть использованы на строительство стены, как хотела администрация Белого дома.

В начале сентября сообщалось, что Трамп изъял почти 800 млн долларов из программы по военно-политическому сдерживанию России на финансирование строительства стены на сухопутной границе с Мексикой.

Отметим, американский лидер известен особой нетерпимостью к мигрантам, поэтому правительство США нередко прилагает усилия в борьбе с неконтролируемым притоком иностранных граждан на американскую территорию — организуя строительство стены на границе с Мексикой, расширяя полномочия миграционной полиции, сокращая квоты на прием мигрантов и так далее.

Во вторник, выступая с трибуны 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, Трамп заявил, что нелегальные мигранты не смогут попасть на территорию США, потому что государство тщательно защищает свои границы. Он предостерег нелегалов от попыток попасть на территорию США в его президентство. Трамп подчеркнул, что США будут следовать закону и защищать свои границы.