В Сети высмеяли шоу Зеленского с нестреляной пулей в ООН

Москва, 25 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал на заседании Генассамблеи ООН пулю и обвинил Россию «в ведении войны против Украины в центре Европы». Пользователи Сети обратили внимание, что пуля нестреляная.

В ходе выступления президент Украины заявил, что считает своими первоочередными задачами завершение боевых действий на юго-востоке Украины. Затем Зеленский продемонстрировал пулю калибра 12,7 мм, заявив, что от такой пули погиб солист парижской национальной оперы Василий Слепак.

Пользователи Сети обратили внимание, что пуля не деформирована, а значит, она не была выпущена из оружия и не попадала в цель.

«Что самое забавное, пуля нестреляная. Стало быть, как он определил, чья она?» — удивился пользователь @Ur_razvedka.

В Сети напомнили, что ранее подобные шоу уже устраивали в ООН. Бывший Госсекретарь США Колин Пауэлл демонстрировал на заседании ООН в 2003 году пробирку с «сибирской язвой» в качестве примера оружия массового поражения, которое разрабатывает Ирак. Вашингтон провел в Ираке операцию, жертвами которой стали мирные жители. Однако никакого оружия массового поражения найдено не было.

Предшественник Зеленского Петр Порошенко также устраивал шоу в ООН. В 2017 году он продемонстрировал на дебатах Совбеза «российские паспорта», которые якобы были найдены в Донбассе. Зеленский решил пойти по стопам своего предшественника и также представить сомнительные доказательства на заседании ООН.

«Кто чем там трясет: кто фальшивой пробиркой, кто ворованным паспортом. Селянский решил тряхнуть нестреляной пулей», — отметил пользователь.

Пользователи Сети предположили, что Зеленский, видимо, не служил в армии и не знает о таких мелочах, как деформация пули, пишет «Царьград».

Ранее выступление Зеленского прокомментировал блогер и медиаэксперт Анатолий Шарий. Он напомнил, как пятый президент Украины Петр Порошенко в январе с трибуны Всемирного экономического форума в Давосе потрясал продырявленным куском металла, заявляя, что он выпилен из обшивки автобуса, обстрелянного под Волновахой. Однако слова Порошенко развенчали наблюдатели ОБСЕ.