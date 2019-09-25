Спецпрокурор США выясняет роль Украины в слежке за Трампом

Вашингтон, 25 сентября. Спецпрокурор США Джон Дарем выясняет, какую роль сыграли Украина и другие страны в организации слежки за президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом со стороны американских спецслужб. Об этом в среду сообщил официальный представитель Минюста США Керри Кьюпек.

«Команда министерства юстиции, которую возглавляет Джон Дарем, отдельно изучает масштабы, в которых ряд стран, включая Украину, сыграли роль в контрразведывательном расследовании, направленном на кампанию Трампа во время выборов 2016 года», — пояснил он ТАСС.

Кьюпек добавил, что некоторые граждане Украины, не связанные с правительством, предложили Дарему дать показания по этому делу на добровольных началах.

Ранее стало известно, что американские спецслужбы следили за Трамом во время его избирательной кампании в 2016 году. Силовые ведомства утверждают, что слежка получилась случайной. Объектом наблюдения были некие иностранцы, с которыми общались люди из окружения Трампа. Однако сам президент уверен, что приказ дал его предшественник Барак Обама.

Политическое положение хозяина Белого дома сейчас нестабильно. В среду бывший госсекретарь Хиллари Клинтон, которая проиграла Трампу президентскую гонку, объявила о запуске процедуры импичмента.

Поводом послужила информация о том, что Трамп в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским якобы настойчиво советовал оказывать содействие в расследовании против сына Джо Байдена, который может быть замешан в коррупции на Украине. Отметим, что сам Байден является главным политическим противником Трампа, поскольку намерен баллотироваться в президенты в 2020 году.