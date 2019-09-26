Сирия, 26 сентября. Коалиция США продолжает снабжать курдов в Хасаке военной техникой. Турция перебросила подкрепление к сирийской границе. Массовые антикурдские митинги состоялись в Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обследовали территорию вокруг населенного пункта Аль-Харит в Дейр-эз-Зоре; лишились одного из солдат в результате нападения неизвестных в Даръа.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): понесла потери в результате вылазок курдов в Алеппо.

«Ахрар Аш-Шам»: вступила в вооруженное противостояние с «Лива Султан Мурад» в северной части Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: инициировала стычки с САА на юге Идлиба.

Курды: столкнулись с демонстрациями сирийцев в Дейр-эз-Зоре; подозреваются в нападении на дом жителей в Хасаке; лишились нескольких радикалов в результате взрыва в Ракке.

ВС Турции: направили подкрепление к границе с САР в Ракке; осуществляли наблюдение с беспилотников на окраинах «Большого Идлиба».

Международная коалиция: перебросила 14 бронеавтомобилей на позиции курдов в Хасаке.

Провинция Алеппо

На севере региона в минувшие сутки вновь отмечались междоусобные стычки в рядах вооруженной оппозиции. Исламисты протурецких бандформирований «Лива Султан Мурад» и «Ахрар Аш-Шам» столкнулись в городе Джараблус, расположенном на северо-востоке Алеппо. Сведений о возможных жертвах среди гражданских лиц и потерях джихадистов все еще не поступало. Предполагается, что причиной начала конфликта послужило несогласие в распределении награбленного у мирных жителей имущества.

Между тем административный центр провинции вновь подвергся обстрелу радикалов исламистских бандгрупп. Информагентство SANA News передавало, что один из снарядов упал у детского сада, другой — поблизости от здания больницы. В качестве ответных действий САА открыла огонь по позициям исламистов в районе населенного пункта Джазрайя.

«Силы освобождения Африна» заявили о новых вылазках в зонах контроля протурецких исламистов. Согласно информации агентства новостей ANF News, в результате нападений в городах Азаз и Мареа был ликвидирован один из членов «Сирийской свободной армии» (ССА), а также уничтожена военная техника радикалов.

Провинция Дейр-эз-Зор

На оккупированных «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) территориях Дейр-эз-Зора вновь состоялись народные акции протеста, участники которых высказали свое осуждение в адрес курдов ввиду их пренебрежения населением. Демонстранты в городах Аль-Муизила, Аль-Эзба и Аль-Шехабат заявили о своем несогласии с притеснением арабского населения, насильственной вербовкой и взяточничеством в рядах SDF.

Сообщалось о вылетах неопознанной авиации в воздушном пространстве САР на юго-востоке Дейр-эз-Зора. Военный источник в сети Twitter (Sarmad_AlJilane) передавал, что неизвестные самолеты были замечены над позициями проправительственного ополчения. Некоторые из активистов полагали, что к этому имеют отношение ВВС Израиля.

Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) продолжили обследовать северные районы провинции. По информации Twitter-канала (MasarPressNet), обыски прошли в окрестностях населенного пункта Аль-Харит. О результатах проведенной операции до сих пор ничего не сообщалось.

Поступали данные о перестрелках на линии соприкосновения сил правительственных войск и курдских радикалов в районе городов Меядин и Аль-Хусейния, которые так и не получили официального подтверждения.

Провинция Идлиб

Накануне продолжились взаимные обстрелы на линии разграничения сил правительственной армии и джихадистов вооруженной оппозиции. По информации новостного портала Step News Agency, под ударом войск САР оказались расположения радикалов недалеко от города Бдама на западе провинции. Кроме того, Сирийская арабская армия (САА) открыла огонь по военным объектам противника на окраинах населенных пунктов Трамла и Маарет-Хурма. Никаких сведений о потерях джихадистов в живой силе или технике все еще не поступало. Инициаторами возобновления боевых действий на данном направлении стали боевики «Джебхат Ан-Нусры»1***, которые ударили по мирным районам населенных пунктов, освобожденных в последние месяцы лета.

Во второй половине дня на границах «Большого Идлиба» осуществляли вылеты разведывательные беспилотники ВС Турции. Кроме того, турецкие дроны были замечены вблизи сирийско-турецкой границы на северо-западе Алеппо, передавал Twitter-канал (XXVII27).

Провинция Даръа

В регионе произошло новое убийство одного из сирийских солдат. Информационный портал Masar Press Agency передавал, что на севере провинции недалеко от населенного пункта Ас-Санамин неизвестными был застрелен военнослужащий Сирийской арабской армии (САА). Предполагаемыми организаторами вылазки считаются боевики вооруженной оппозиции, которые в последнее время активизировали подпольную деятельность в Даръа. Военные эксперты уверены, что исламисты координируют свои действия с силами международной коалиции из района «Ат-Танфа» на юге Хомса.

Провинция Ракка

К северным окраинам Ракки накануне был передислоцирован очередной военный конвой из Турции. Согласно информации военного источника в сети Twitter (XXVII27), дополнительные подразделения были переправлены на юг турецкой провинции Шанлыурфа. Предполагается, что прибывшие подкрепления примут участие в патрулировании территории на севере Сирии совместно с силами западной коалиции.

Во второй половине дня стало известно о взрыве в административном центре региона. Детонировала бомба, заложенная на пути следования патрульных «Демократических сил Сирии» (SDF), что привело к жертвам среди курдских бойцов. Никаких данных об организаторах взрыва все еще не поступало.

Провинция Хасака

В административном центре провинции произошел очередной инцидент с участием неизвестных, жертвами которого стали мирные жители. По данным информационного агентства News-Sinaa, группа из трех вооруженных людей устроила разбой в доме одной из семей в квартале Ан-Нушва, что привело к гибели пожилого мужчины и ранению его жены. Также нападавшие похитили трех человек, как предполагается, с целью получения выкупа. По предварительным данным, к вылазке могут быть причастны курдские радикалы.

Новая партия техники была направлена на позиции курдов. Как передавал Twitter-канал (EuphratesPost), 14 американских бронеавтомобилей покинули базу США у города «Румейлан» и были переброшены на военные объекты SDF.

Сообщалось о взрыве юго-западнее Хасаки. Интернет-портал Masar Press Agency передавал, что детонация СВУ, установленного на обочине шоссе, обернулась гибелью одного из членов курдской «милиции» «Асайиш».

Во второй половине дня «Национальные силы обороны», связанные с Рабочей партией Курдистана (РПК), заявили об убийстве двух турецких солдат в районе Мардин вблизи границы с Хасакой. Об этом сообщало агентство новостей ANHA News.

Стало известно о гибели девушки в подконтрольном курдам лагере «Аль-Хол», находящемся на юге провинции. Отмечалось, что смерть наступила ввиду отсутствия необходимой медпомощи. Как известно, в пункте временного размещения сложилась тяжелая гуманитарная ситуация. Несмотря на это, «Демократические силы Сирии» (SDF) продолжают ограничивать доступ в лагерь для международных гумконвоев, прикрываясь «соображениями безопасности».

1 Организация запрещена на территории РФ.