Сирия, 25 сентября. Боевики ударили по мирным районам города Алеппо. Сотни семей возвращаются в город Мурек в Хаме после его освобождения силами САР и ВКС РФ. Радикалы РПК заявили о новой вылазке в Турции, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: пережили очередной обстрел города Алеппо боевиками вооруженной оппозиции.

Курды: задержали молодого человека в районе города Камышлы в северной части Хасаки.

«Исламское государство»1: предприняло вылазку на позиции САА на западе провинции Дейр-эз-Зор.

ВС Турции: понесли потери в результате нападения курдов в районе Мардин на юге Республики.

ВС Ирака: уничтожили восемь террористов ИГИЛ1 в западной части провинции Аль-Анбар.

Провинция Алеппо

Информационный портал SANA News сообщает о том, что боевики незаконных бандформирований, отряды которых дислоцируются в западной части региона, продолжают провоцировать столкновения с правительственными войсками на линии разграничения сил. Исламисты открыли огонь по жилым кварталам города Алеппо. Отмечается, что один из снарядов упал вблизи детского сада на улице Аль-Нил, другой — неподалеку от больницы «Ар-Раджа». К счастью, никто из мирных жителей не пострадал. Был нанесен лишь материальный ущерб государственной и частной собственности.

Провинция Дейр-эз-Зор

Поступила неподтвержденная информация о вылазке террористов «Исламского государства» на подконтрольных правительственным войскам территориях. Согласно данным военного источника в сети Twitter (DeirEzzor24), нападение произошло к западу от населенного пункта Субейхан юго-восточнее Меядина. Более подробная информация пока выясняется. Напомним, по мнению военных экспертов, тем, что боевики все еще сохраняют присутствие в пустыне Бадия Аш-Шам, они обязаны США, поскольку «зона безопасности» в районе «Ат-Танфа» используется ими как прикрытие от преследований Сирийской арабской армии (САА).

Провинция Хама

Информационное агентство SANA News сообщает о том, что сотни семей родом из города Мурек возвращаются в свои дома после освобождения населенного пункта Сирийской арабской армией (САА), действовавшей при поддержке российских ВКС. Ранее жители пребывали в лагерях для перемещенных лиц, бежав из города после его оккупации исламистами. Военный источник в сети Twitter (ahmadalissa) опубликовал фотографии, на которых сирийцы запечатлены с флагами САР и портретами президента Башара Асада. Напомним, Мурек был зачищен от исламистов вооруженной оппозиции в конце августа.

Провинция Хасака

Курды заявили о проведении вылазки на территории Турции. Согласно сведениям агентства новостей ANHA News, вооруженное крыло Рабочей партии Курдистана (РПК) — «Национальные силы обороны» — объявило об убийстве двух сотрудников турецкой разведки во время операции, проведенной в районе Мардин недалеко от границы с Хасакой. Пока неизвестно, базируются ли налетчики в Турецкой Республике или прибыли из Сирии. Напомним, в соответствии с условиями американо-турецкого соглашения о формировании «безопасной зоны», курдские радикалы должны покинуть северные районы САР.

Между тем, несмотря на массовые протесты, курды продолжают проводить аресты гражданских лиц в регионе в рамках насильственной вербовки. Так, информагентство Syrian Network for Human Rights сообщает о том, что в поселении Хермер, которые находится неподалеку от города Камышлы в северной части провинции, был взят под стражу 24-летний сириец по имени Машан Абдулла Аль-Джегджаг. Его задержали на одном из контрольно-пропускных пунктов «Демократических сил Сирии»**** (SDF), на данный момент о местонахождении молодого человека ничего не известно.

Ирак

Новостной портал Iraqi News сообщает о том, что в провинции Аль-Анбар была проведена очередная спецоперация, целью которой стал поиск так называемых спящих ячеек «Исламского государства». Обыски состоялись в западных районах провинции недалеко от границы с Сирийской Арабской Республикой (САР), что привело к нейтрализации восьми террористов. Отмечается, что бойцы иракских ополченческих отрядов «Хашд Аш-Шааби» обследовали район города Рава, который был зачищен от боевиков террористической группировки в последнюю очередь. При этом поддержку Силам народной мобилизации оказывали иракские ВВС. В настоящий момент ополченцы-шииты все еще продолжают рейды в данном районе.

1 Организация запрещена на территории РФ.