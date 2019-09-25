Более 20 пассажиров Boeing-767 обратились за медпомощью после жесткой посадки в Барнауле

Москва, 25 сентября. Более 20 пассажиров самолета Boeing-767, совершавшего рейс из вьетнамского города Камрань в Барнаул, обратились за медицинской помощью после жесткой посадки воздушного судна, пятеро госпитализированы. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«За медицинской помощью обратились 23 человека, пять из них госпитализированы. Остальных осматривают медики», — рассказали в министерстве.

Ранее авиакомпания Azur Air, которая осуществляла рейс, сообщила, что за медпомощью обратились порядка 20 пассажиров.

Как уточнили в ГУ МЧС по региону, всего на борту находились 344 человека — 334 пассажира и 10 членов экипажа.

Напомним, летевший из Вьетнама пассажирский самолет Boeing-767 загорелся при посадке в Барнауле. Во время посадки у воздушного судна загорелась правая стойка шасси.

В Минтрансе региона рассказали, что командир «Боинга» при посадке после касания полосы сообщил о возможном возгорании шасси, диспетчер объявил тревогу.

Спасательные службы на месте происшествия ликвидировали задымление. Сейчас специалисты выясняют причины ЧП.

Транспортная прокуратура Барнаула начала проверку после срабатывания датчика задымления на борту судна авиаперевозчика Azur Air.