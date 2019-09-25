Лавров назвал недостойным поведение США в связи с отказом от ратификации ДВЗЯИ

Нью-Йорк, 25 сентября. Отказ США от ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний будет иметь для всего мира деструктивные последствия. Об этом в среду заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Это решение, которое, как утверждают американские коллеги и некоторые их единомышленники, ничего в практическом плане не меняет, в действительности имеет серьезные деструктивные последствия для договора и международной безопасности в целом», — отметил он.

Лавров обратил внимание на то, что США обвиняют другие страны в несоблюдении ДВЗЯИ. По его словам, государство, которое открыто отказываться ратифицировать договор, не имеет никакого права кого-то обвинять, особенно если все эти обвинения голословны. Глава российского МИД считает, что такое поведение зарубежных коллег попросту недостойное.

Напомним, что ранее США заявили, что Россия якобы не выполняет свои обязанности по ДВЗЯИ. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов все обвинения опроверг. Он подчеркнул, что выпад со стороны Америки — это срежиссированная атака, целью которой является режим контроля над вооружением и вся архитектура стратегической стабильности.