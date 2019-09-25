Вышинский передал сенаторам Совфеда список преследуемых на Украине журналистов

Москва, 25 сентября. Глава портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский передал членам Совета Федерации список журналистов, которые подвергаются преследованию на Украине.

«Я сегодня передал в Совет Федерации список журналистов, которые преследуются на Украине по политическим мотивам, там 12 человек», — сказал Вышинский.

В список вошли Олег Саган, Василий Муравицкий, Павел Волков, Елена Бойко, Мирослава Бердник, Дмитрий Василец, Евгений Тимонин, Руслан Коцаба, Александр Бондарчук, Анатолий Маевский, Владимир Скачко, Дмитрий Губин. По словам Вышинского, почти все журналисты преследуются за свою профессиональную деятельность.

Украинский журналист Дмитрий Василец был приговорен к девяти годам тюрьмы за четырехдневную поездку в Донецк в июле 2014 года. Приговор был отменен судом апелляционной инстанции. В начале 2018 года Василец находился под домашним арестом, однако в марте 2019 года суд вернул обвинительный акт в прокуратуру. Журналист Олег Саган стал фигурантом дела о посягательстве на территориальную целостность Украины из-за видеороликов с критикой власти. Саган провел шесть месяцев в СИЗО, где перенес инфаркт.

Напомним, весной 2018 года сотрудники СБУ задержали в Киеве Кирилла Вышинского. Генпрокуратура Украины обвинила Вышинского в государственной измене. Журналисту грозило до 15 лет лишения свободы.

В конце августа 2019 года Киевский апелляционный суд освободил Кирилла Вышинского из-под стражи. 7 сентября журналист прибыл в Россию.