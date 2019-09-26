Сирия, 26 сентября. Житель Африна погиб в тюрьме протурецких боевиков ССА** на северо-западе Алеппо. Нанятые Конгрессом США «эксперты» уверяют, якобы выводить американские войска из САР опасно. Курды, прикрываемые авиацией коалиции, похитили четырех мирных граждан в Хасаке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ударили по военным объектам «Тахрир аш-Шам» в окрестностях Кабаны.

Сирийская свободная армия (ССА): похитила двух несовершеннолетних девочек на пути в школу в Африне; подозревается в проведении пыток над мирным жителем, скончавшимся в тюрьме радикалов в городе Раджу.

Международная коалиция: может сохранить присутствие в САР еще на неопределенный срок из-за попыток Конгресса США надавить на Трампа.

«Исламское государство»1 (ИГ1): заподозрено в причастности к организации взрыва на КПП SDF**** у Аш-Шаддади.

Курды: прикрываемые американской авиацией, похитили четырех мирных граждан на севере провинции Хасака.

Провинция Латакия

Военные вертолеты ударили по военным объектам террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат ан-Нусры»1*** (деятельность запрещена в РФ), в северо-восточной части Латакии. По информации Step News Agency, под огнем оказались позиции боевиков в окрестностях стратегического города Кабана. Данных о масштабе потерь, понесенных джихадистами, оппозиционное агентство не приводит. Сведения, о том какие именно вертолеты – из состава авиационной группировки ВКС РФ или ВВС САР – участвовали в воздушной операции, пока уточняются. Напомним, на этих территориях дислоцируются крайне радикальные бандгруппы, которые постоянно нарушают режим тишины, ведя обстрелы, в частности, по прифронтовым мирным кварталам.

Провинция Алеппо

Вооруженная группа боевиков, передвигавшихся на машине, ранее похитила двух несовершеннолетних девочек, которые направлялись в школу в городе Африн на северо-западе провинции Алеппо, передает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR). Сейчас вся банда исламистов, которые, как оказалось, – из состава протурецких отрядов Сирийской свободной армии (ССА), задержана, а дети возвращены родителям.

Согласно данным Human Rights Watch, в подвале тюрьмы союзных Анкаре радикалов в городе Раджу к северо-западу от Африна погиб местный житель. Причины в настоящий момент выясняются. Предполагается, что над ним проводились пытки. Погибший был похищен в составе целой группы гражданских лиц несколькими днями ранее.

Провинция Ракка

Специальная исследовательская комиссия из 12 экспертов, созданная Конгрессом США, призвала отказаться от вывода войск из Сирии, сообщает портал Hawar News Agency. Согласно выводам данных специалистов, «Исламское государство» (запрещено в РФ) еще остается угрозой в Ракке, Дейр-эз-Зоре и ряде других провинций, и без участие американских сил данная опасность якобы не будет ликвидирована. Кроме того, особую «важность» пребывания военных Соединенных Штатов в САР следует рассматривать, по словам членов комиссии, в контексте необходимости сдерживания влияния Ирана и России. Большинство политологов, впрочем, уверены, что данное «исследование» – это всего лишь попытка Конгресса надавить на президента Дональда Трампа, который ранее не раз говорил о необходимости сворачивания сирийской кампании.

Провинция Хасака

Отряды Демократических сил Сирии (SDF) совершили налет на небольшую деревню Хасавия, находящуюся в районе города Тель-Хамис к югу от Камышлы. В результате курдами были похищены четыре местных жителя. Согласно информации SANA, их увезли в неизвестном направлении. Отмечается, что данные рейды, усилившиеся после очередной волны митингов населения против SDF и США, осуществляются под прикрытием ВВС международной коалиции.

На КПП «Демократических сил», расположенном на северном въезде в город Аш-Шаддади в южной части провинции Хасака, прогремел взрыв. Об этом сообщает Euphrates Post. Детали случившегося пока устанавливаются. Пока предполагается, что к этому могут быть причастны подпольные ячейки ИГ.

1 Организация запрещена на территории РФ.