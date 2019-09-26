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Сирия новости 26 сентября 07.00: житель Африна погиб в тюрьме ССА, Конгресс отговаривает Трампа покидать САР

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Сирия новости 26 сентября 07.00: житель Африна погиб в тюрьме ССА, Конгресс отговаривает Трампа покидать САР

Сирия, 26 сентября. Житель Африна погиб в тюрьме протурецких боевиков ССА** на северо-западе Алеппо. Нанятые Конгрессом США «эксперты» уверяют, якобы выводить американские войска из САР опасно. Курды, прикрываемые авиацией коалиции, похитили четырех мирных граждан в Хасаке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ударили по военным объектам «Тахрир аш-Шам» в окрестностях Кабаны.

Сирийская свободная армия (ССА): похитила двух несовершеннолетних девочек на пути в школу в Африне; подозревается в проведении пыток над мирным жителем, скончавшимся в тюрьме радикалов в городе Раджу.

Международная коалиция: может сохранить присутствие в САР еще на неопределенный срок из-за попыток Конгресса США надавить на Трампа.

«Исламское государство»1 (ИГ1): заподозрено в причастности к организации взрыва на КПП SDF**** у Аш-Шаддади.

Курды: прикрываемые американской авиацией, похитили четырех мирных граждан на севере провинции Хасака.

Карта военных действий в Сирии

Провинция Латакия

Карта военных действий — Латакия

Военные вертолеты ударили по военным объектам террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат ан-Нусры»1*** (деятельность запрещена в РФ), в северо-восточной части Латакии. По информации Step News Agency, под огнем оказались позиции боевиков в окрестностях стратегического города Кабана. Данных о масштабе потерь, понесенных джихадистами, оппозиционное агентство не приводит. Сведения, о том какие именно вертолеты – из состава авиационной группировки ВКС РФ или ВВС САР – участвовали в воздушной операции, пока уточняются. Напомним, на этих территориях дислоцируются крайне радикальные бандгруппы, которые постоянно нарушают режим тишины, ведя обстрелы, в частности, по прифронтовым мирным кварталам.

Провинция Алеппо

Карта военных действий — Алеппо

Вооруженная группа боевиков, передвигавшихся на машине, ранее похитила двух несовершеннолетних девочек, которые направлялись в школу в городе Африн на северо-западе провинции Алеппо, передает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR). Сейчас вся банда исламистов, которые, как оказалось, – из состава протурецких отрядов Сирийской свободной армии (ССА), задержана, а дети возвращены родителям.

Согласно данным Human Rights Watch, в подвале тюрьмы союзных Анкаре радикалов в городе Раджу к северо-западу от Африна погиб местный житель. Причины в настоящий момент выясняются. Предполагается, что над ним проводились пытки. Погибший был похищен в составе целой группы гражданских лиц несколькими днями ранее.

Провинция Ракка

Карта военных действий — Ракка

Специальная исследовательская комиссия из 12 экспертов, созданная Конгрессом США, призвала отказаться от вывода войск из Сирии, сообщает портал Hawar News Agency. Согласно выводам данных специалистов, «Исламское государство» (запрещено в РФ) еще остается угрозой в Ракке, Дейр-эз-Зоре и ряде других провинций, и без участие американских сил данная опасность якобы не будет ликвидирована. Кроме того, особую «важность» пребывания военных Соединенных Штатов в САР следует рассматривать, по словам членов комиссии, в контексте необходимости сдерживания влияния Ирана и России. Большинство политологов, впрочем, уверены, что данное «исследование» – это всего лишь попытка Конгресса надавить на президента Дональда Трампа, который ранее не раз говорил о необходимости сворачивания сирийской кампании.

Провинция Хасака

Карта военных действий — Хасака

Отряды Демократических сил Сирии (SDF) совершили налет на небольшую деревню Хасавия, находящуюся в районе города Тель-Хамис к югу от Камышлы. В результате курдами были похищены четыре местных жителя. Согласно информации SANA, их увезли в неизвестном направлении. Отмечается, что данные рейды, усилившиеся после очередной волны митингов населения против SDF и США, осуществляются под прикрытием ВВС международной коалиции.

На КПП «Демократических сил», расположенном на северном въезде в город Аш-Шаддади в южной части провинции Хасака, прогремел взрыв. Об этом сообщает Euphrates Post. Детали случившегося пока устанавливаются. Пока предполагается, что к этому могут быть причастны подпольные ячейки ИГ.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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