Главой МВФ стала Кристалина Георгиева

Вашингтон, 25 сентября. Главный исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева избрана главой Международного валютного фонда (МВФ). Об этом сообщили в ВМФ.

С 1 октября 2019 года Георгиева возглавит МВФ на ближайшие пять лет.

Гражданка Болгарии была выдвинута на пост главы фонда единым европейским кандидатом 2 августа 2019 года.

9 сентября Исполнительный совет МВФ заявил, что рассмотрит ее кандидатуру для назначения на должность директора-распорядителя.

Ранее главой МВФ была Кристин Лагард. Она приостановила исполнение обязанностей в июле в связи с выдвижением на пост руководителя Европейского центрального банка (ЕЦБ) саммитом ЕС, сообщают «Известия».