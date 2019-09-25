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Главой МВФ стала Кристалина Георгиева

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Главой МВФ стала Кристалина ГеоргиеваВашингтон, 25 сентября. Главный исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева избрана главой Международного валютного фонда (МВФ). Об этом сообщили в ВМФ. 

С 1 октября 2019 года Георгиева возглавит МВФ на ближайшие пять лет. 

Гражданка Болгарии была выдвинута на пост главы фонда единым европейским кандидатом 2 августа 2019 года.

9 сентября Исполнительный совет МВФ заявил, что рассмотрит ее кандидатуру для назначения на должность директора-распорядителя.

Ранее главой МВФ была Кристин Лагард. Она приостановила исполнение обязанностей в июле в связи с выдвижением на пост руководителя Европейского центрального банка (ЕЦБ) саммитом ЕС, сообщают «Известия»

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