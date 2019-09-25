Лавров предложил перенести конференцию по ДВЗЯИ из Нью-Йорка после визового скандала

Нью-Йорк, 25 сентября. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал возмутительным инцидентом невыдачу виз США членам российской делегации для участия в конференции по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), проходящей на полях Генассамблеи ООН. Глава МИД РФ предложил подумать над переносом конференции из Нью-Йорка «на более устойчивые площадки».

«К сожалению, наша конференция оказалась омрачена возмутительным инцидентом, связанным с неисполнением американской стороной своих обязательств, касающихся своевременного обеспечения въездными визами делегаций, которые прибывают на работу в ООН», — заявил глава российского внешнеполитического ведомства, выступая на 11-й Конференции по содействию вступлению в силу ДВЗЯИ.

По его словам, почти все участники конференции визы не получили, выполнив при этом все необходимые процедуры. Лавров отметил, что имеет смысл подумать над переносом конференции из США «на более устойчивые площадки».

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев рассказал, что Штаты в нарушение своих обязательств перед международным сообществом не оформили вовремя визы ряду членов российской официальной делегации, которые планировали принять участие в работе сессии Генассамблеи ООН.

Визы не получили 10 делегатов, передавал RT. Среди них — Косачев, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и восемь сотрудников МИДа, включая главного переводчика и руководителя аппарата главы ведомства Сергея Бутина. Все они должны были сопровождать министра иностранных дел Сергея Лаврова в поездке в Нью-Йорк для участия в Генассамблее.

Председатель комитета Совфеда РФ по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил позднее, что отказ США выдать визы российским делегатам подрывает принципы организации. По мнению сенатора, действия Вашингтона являются не просто актом неуважения к работе ООН — они прямо нарушают правила функционирования органов международной организации.

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала позором отказ США выдать визы российским политикам. Она напомнила, что Москва выдала делегации США во главе с Майком Помпео для визита в Сочи около 200 виз.