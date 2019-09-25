Лободе досталось от подписчиков за «кошмарные туфли»

Москва, 25 сентября. Известная украинская певица Светлана Лобода выложила в Instagram фотографию с модного приема amfAR Gala Milano, на которой она позирует в черной блузке, шортах и дизайнерских туфлях в полоску.

Несмотря на то, что одежда и обувь украинской звезды явно имеют свой стиль, интернет-пользователям не понравился новый образ артистки. Главными объектами для претензий стали туфли певицы. И дело даже не в том, что они имеют необычный внешний вид (дизайн обуви подписчики Лободы оценивают по-разному), а в том, что они явно не подходят по ноге модели. И если блузка и шорты ни у кого вопросов не вызывали, то за туфли Лободе откровенно досталось.

«Кошмарные туфли», — пишет один из пользователей.

«Клевые туфли, но не для этой стопы. Пальцы видны», — обратил внимание другой.

Ранее сообщалось, что Лобода встречается солистом немецкой метал-группы Rammstein Тиллем Линдеманном. Об этом она сама заявила в интервью Ксении Собчак на YouTube. Певица добавила, что счастлива в этих отношениях, и чувствует себя рядом с Линдеманном «маленькой кошечкой».

Напомним, что Лобода является заслуженной артисткой Украины и бывшей солисткой популярной поп-группы «ВИА Гра». В 2009 году певица отправилась на «Евровидение», чтобы представлять Украину со своей песней Be My Valentine. Она заняла 12 место, набрав 76 баллов, однако это не помешало ей стать одним из самых обсуждаемых участников музыкального конкурса. На сцену Лобода вышла в бинтах и гриме, который изображал ссадины. Таким образом украинская звезда хотела обратить внимание общественности на проблему насилия в семьях. Позже к этой акции присоединилась французская певица Патрисия Каас.