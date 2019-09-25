ФАН публикует полный перевод разговора Трампа и Зеленского

Белый дом в среду опубликовал расшифровку телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, который состоялся в июле текущего года. Федеральное агентство новостей перевело разговор Трампа и Зеленского на русский язык.

Дональд Трамп: Поздравляю с вашей великолепной победой. Мы все в Соединенных Штатах следили за вами, и вы проделали потрясающую работу. Как вы сумели выйти из тени, даже казалось, что у вас нет шанса, но в итоге вы легко одержали победу. Это фантастическое достижение. Поздравляю.

Владимир Зеленский: Вы абсолютно правы, господин президент. Наша победа и вправду впечатляет, и мы усердно трудились для этого. Мы много работали, но я хотел бы признаться, что имел возможность учиться у вас. Мы использовали немало ваших навыков и знаний и смогли использовать их в качестве примера для наших выборов, и да, это правда, это были уникальные выборы. Мы были в уникальной ситуации и смогли достичь беспрецедентного успеха. Могу сказать вам вот что: в первый раз вы позвонили поздравить меня, когда я выиграл президентские выборы, и теперь второй раз вы звоните мне, когда моя партия выиграла парламентские выборы. Я думаю, мне стоит баллотироваться чаще, чтобы мы могли чаще говорить по телефону.

Дональд Трамп: [смеется] Какая хорошая идея. Я думаю, ваша страна очень счастлива по этому поводу.

Владимир Зеленский: Ну, да, говоря откровенно, мы стараемся работать усердно, потому что мы хотели бы провести чистку здесь в нашем правительстве. Мы привлекаем много-много новых людей. Не старых политиканов, не рядовых политиков, потому что мы хотим установить новый формат и новый тип правительства. И в этом вы для нас великолепный учитель.

Дональд Трамп: Что ж, это очень мило с вашей стороны. Я скажу, что мы многое делаем для Украины. Мы тратим много усилий и много времени. Гораздо больше, чем европейские страны, а они должны помогать вам гораздо больше, чем они это делают сейчас. Германия почти ничего не делает для вас. Они только говорят, и я считаю, что вы должны поднять этот вопрос в разговоре с ними. Когда я встречался с Ангелой Меркель, она говорила про Украину, но она ничего не делает. Многие европейские страны устроены на один манер, так что я считаю, что вам стоит заострить на этом внимание, но США всегда очень-очень хорошо относились к Украине. Я бы не сказал, что это заведомо взаимно, потому что происходят вещи, которые не очень хорошо сказываются на США, но США всегда очень-очень хорошо относились к Украине.

Владимир Зеленский: Да, вы абсолютно правы. Не на 100%, а на все 1000%, и я вот что скажу: я встречался и разговаривал с Ангелой Меркель. Я также встречался и разговаривал с Макроном, и я сказал им, что они делают гораздо меньше того, что они могли бы делать по поводу санкций. Они не работают так, как должны работать на пользу Украине. Оказывается, что, несмотря на то, что логически Европейский союз должен быть нашим самым крупным партнером, технически Соединенные Штаты гораздо лучший партнер, чем Европейский союз, и я очень благодарен вам за это, потому что Соединенные Штаты действительно многое делают для Украины. Гораздо больше, чем Европейский союз особенно в том, что касается санкций против Российской Федерации. Я также хотел бы поблагодарить вас за вашу ощутимую поддержку в области обороны. Мы готовы сотрудничать и переходить к дальнейшим шагам, конкретно мы почти готовы купить больше «Джавелинов» у США с целью обороны.

Дональд Трамп: Я бы хотел попросить у вас об одолжении, потому что наша страна через многое прошла, и Украина знает об этом. Я бы хотел попросить вас выяснить, что же случилось в той ситуации с Украиной, говорят «Краудстрайк»… Я так понимаю, один из ваших богатых людей… Сервер, говорят он на Украине. Многие вещи продолжаются, вся ситуация. Думаю, вы окружаете себя некоторыми из тех же старых людей. Я бы хотел, чтобы наш генеральный прокурор позвонил вам или вашим людям, и я хочу, чтобы вы разобрались в этой ситуации. Как вы видели вчера, этот абсурд закончился очень плохой работой человека по имени Роберт Мюллер, некомпетентной работой, но говорят, многое началось с Украины. Очень важно, чтобы вы сделали все, что сможете сделать, если это возможно.

Владимир Зеленский: Да, для меня очень важно все, что вы упомянули ранее. Для меня, как президента, очень важно, чтобы мы были готовы к дальнейшему сотрудничеству. Мы готовы открыть новую страницу сотрудничества в отношениях между США и Украиной. С этой целью, я недавно отозвал нашего посла из Соединенных Штатов, и он будет заменен очень компетентным и очень опытным послом, который будет усердно трудиться, чтобы наши нации становились ближе. Я бы также хотел, чтобы, и надеюсь, что он получит ваше полное доверие и личные контакты с вами, чтобы мы могли еще больше сотрудничать. Я скажу вам лично, что один из моих личных ассистентов недавно говорил с господином Джулиани, и мы очень надеемся, что господин Джулиани сможет посетить Украину, и мы с ним встретимся, как только он приедет на Украину. Я просто хотел еще раз сказать вам, что здесь среди нас вы найдете только друзей. Мы отличные друзья, и у вас, господин президент, есть друзья в нашей стране, так что мы можем продолжать наше стратегическое партнерство. Также я планирую окружить себя отличными людьми, и в дополнение к упомянутому расследованию, я, как президент Украины гарантирую, что все расследования будут проходить открыто и публично. В этом я могу вас заверить.

Дональд Трамп: Хорошо, потому что я слышал, что у вас есть прокурор, который был очень хорош, его уволили, и это действительно несправедливо. Многие люди говорят об этом, о том, как они уволили вашего очень хорошего прокурора, и в этом участвовали очень плохие люди. Господин Джулиани очень уважаемый человек. Он был мэром Нью-Йорка, хорошим мэром, и я бы хотел, чтобы он вам позвонил. Я попрошу его позвонить вам вместе с генеральным прокурором. Руди очень хорошо знает, что происходит, и он очень способный парень. Если бы вы могли поговорить с ним, это было бы здорово. Бывший посол в Соединенных Штатах, женщина, была источником неприятностей, и люди, с которыми она имела дело на Украине, были неприятными, я просто хочу сообщить вам об этом. Еще ведется много обсуждений о сыне Байдена, о том, что Байден прекратил судебное преследование, и многие хотят узнать об этом, поэтому будет здорово, если вы с генеральным прокурором сможете что-то сделать по этому поводу. Байден хвастался тем, что прекратил преследование, так что, если вы сможете разобраться с этим ... Это звучит ужасно для меня.

Владимир Зеленский: Я хотел поговорить с вами о прокуроре. Прежде всего, я понимаю, и я проинформирован о сложившейся ситуации. Так как мы выиграли абсолютное большинство в нашем парламенте, следующий прокурор 100% будет моим человеком, моим кандидатом, который будет одобрен парламентом и займет свою должность в сентябре. Он или она разберутся со сложившейся ситуацией, в особенности с компанией, которую вы упомянули. Предмет расследования, на самом деле будет заключаться в том, чтобы удостовериться, что справедливость восстановлена, мы позаботимся об этом и обратим наше внимание на расследование дела. Более того, я любезно прошу вас представить любую дополнительную информацию, которая могла бы помочь делу и осуществить правосудие в нашей стране относительно посла Украины в США, насколько я помню, ее зовут Иванович. Очень хорошо, что вы первый сказали мне о том, что она была плохим послом, потому что я согласен с вами на 100%. Ее отношение ко мне было далеко не лучшим, она восхищалась предыдущим президентом и была на его стороне. Она бы не приняла меня как нового президента также хорошо.

Дональд Трамп: Что ж, у нее будут проблемы. Я распоряжусь, чтобы господин Джулиани и генеральный прокурор Барр позвонили вам и мы доберемся до сути. Я уверен, что вы разберетесь с этим. Я слышал, что к прокурору очень плохо относились, а он был хорошим прокурором, поэтому удачи со всем. Я уверен, что ваша экономическая ситуация улучшится. У вас много активов. Украина — замечательная страна. У меня много друзей украинцев, они прекрасные люди.

Владимир Зеленский: У меня тоже есть несколько друзей-украинцев, которые живут в США. В прошлый раз, когда я был в США, я останавливался в Нью-Йорке, рядом с Центральным парком, в Трамп Тауэр. Я поговорю с ними и надеюсь увидеть их в будущем. Я также хотел поблагодарить вас за приглашение посетить США, именно Вашингтон. Также, я хотел бы убедить вас в том, что мы очень серьезно отнесемся к делу и займемся расследованием. Что касается экономической ситуации, у наших стран большой потенциал, для нашей страны в особенности важна энергетическая независимость. Я верю в то, что мы можем быть очень успешны и можем сотрудничать с США в сфере энергетической независимости. Мы уже работаем над сотрудничеством. Мы покупаем американскую нефть, и я очень надеюсь на будущую встречу. У нас будет больше времени и возможностей обсудить это сотрудничество и лучше узнать друг друга. Я бы хотел поблагодарить вас за поддержку.

Дональд Трамп: Хорошо. Я тоже благодарю вас и очень ценю это. Я скажу Руди и генеральному прокурору Барру связаться с вами. Спасибо. Когда бы вы ни захотели посетить Белый дом, смело звоните. Сообщите дату, и мы все подготовим. Я с нетерпением жду встречи.

Владимир Зеленский: Большое спасибо. Я с радостью приеду и буду счастлив лично встретиться с вами и узнать вас получше. Я с нетерпением жду встречи, и я бы тоже хотел пригласить вас посетить Украину и приехать в красивый город Киев. У нас красивая страна, которая радушно вас примет. Также 1 сентября я буду в Польше и надеюсь, мы сможем встретиться там. После этого, возможно будет отличной идеей вам посетить Украину. Мы можем полететь на моем самолете или на вашем, который, вероятно, намного лучше моего.

Дональд Трамп: Хорошо, договоримся. Я буду рад увидеть вас в Вашингтоне или в Польше, потому что думаю, что я буду там в это же время.

Владимир Зеленский: Большое спасибо, господин президент.

Дональд Трамп: Примите мои поздравления относительно замечательной работы, которую вы проделали. Весь мир наблюдал за вами. Я не уверен, было ли все это неожиданным, но я вас поздравляю.

Владимир Зеленский: Спасибо, господин президент, до свидания.

Отметим, что поводом для публикации стенограммы разговора стали обвинения в адрес Трампа. The Wall Street Journal со ссылкой на ряд источников сообщало, что президент США Дональд Трамп якобы неоднократно оказывал давление на руководителя Украины Владимира Зеленского с целью инициировать расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Кроме того, американские спецслужбы заявили, что Трамп якобы мог раскрыть в разговоре с Зеленским информацию, способную «нанести ущерб США».

В среду, 25 сентября, палата представителей Конгресса США начала процедуру импичмента президента Дональда Трампа из-за разговора с Зеленским. По словам конгрессменов, Трамп «предал должность президента и национальную безопасность».