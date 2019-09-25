Эксперт рассказал о последствиях отмены моратория на продажу земли на Украине

Москва, 25 сентября. Власти Украины планируют изымать сельскохозяйственные земли, если их будут приобретать граждане России. Об этом заявил замглавы министра экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий.

Правительство Украины планирует отменить мораторий на продажу земли с 1 октября 2020 года. При этом право на приобретение земли получат только украинские граждане и компании. По словам Высоцкого, власти Украины будут конфисковывать сельскохозяйственные земли, если они окажутся в собственности граждан России или российских компаний.

По мнению политолога Семена Уралова, обещания властей Украины изымать сельскохозяйственные земли у российских граждан свидетельствуют о том, что украинские политики пытаются отвлечь внимание общества от реальных рисков, которыми грозит открытие отмена моратория.

Политолог отметил, что большая часть сельскохозяйственных земель на Украине принадлежит олигархам. Формально она находится в собственности у бывших колхозников и фермеров, однако после отмены моратория земли сразу же перейдут олигархам. Кроме того, большой интерес к сельскохозяйственным землям на Украине проявляют иностранные корпорации.

Уралов выразил уверенность, что с учетом большого количества заинтересованных сторон украинские власти не будут слишком тщательно проверять, связаны ли покупатели земли с иностранными гражданами или компаниями. В конечном итоге украинская земля будет принадлежать олигархам и крупным международным корпорациям.

«Все это по-своему вполне логично: такая модель будет продолжать нынешнюю линию на выдавливание украинцев за границу. При такой сельскохозяйственной модели на Украине людей должно остаться миллионов 20-25. Они такую модель и реализуют», — рассказал Уралов в эфире радиостанции Sputnik.

Стоит отметить, что отмена моратория на продажу сельхозземель на Украине является одним из главных требований Международного валютного фонда. Депутаты Рады предыдущего созыва не смогли достичь консенсуса по данному вопросу, опасаясь, что крупные иностранные корпорации «скупят всю украинскую землю у населения по низким ценам».