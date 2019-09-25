Впервые все регионы РФ участвуют в летней акции «Безопасность детства». ФАН-ТВ

В пресс-центре ТАСС подведи итоги всероссийской летней акции «Безопасность детства». С инициативой проводить мониторинг мест, где в период каникул могут оказаться дети, выступила Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. По сравнению с прошлым годом в этой акции уже приняли участие все регионы нашей страны. В прошлом же году удалось включить только 78 субъектов.

Среди наиболее распространенных нарушений: открытые крыши, заброшенные объекты, травмоопасное оборудование на детских площадках, провалы грунта, отсутствие освещения и даже открытые люки. Инициативная группа не только выявляет проблемы, но и самостоятельно их решает.

«Открытые канализационные люки — 1083. 1083 ребенка мы могли бы потерять. Просто вот эта ситуация, что в XXI веке мы продолжаем практически вручную закрывать канализационные люки. Я считаю, она, вообще, непростительна, она недопустима, она позорна и преступна. Очень важно за эту, на первый взгляд, шалость наказывать по полной строгости. И этого безобразия следующим летом мы не увидим», — убеждена уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

По результатам проверки организаторы акции составили рейтинг регионов. Среди наиболее примерных: Белгородская и Пензенская области, Кабардино-Балкарская республика. Средние результаты у Саратовской, Архангельской и Свердловской областей. В зоне особенного риска находятся дети, проживающие в республике Алтай, Орловской и Московской областях.

Важным в этом проблеме является информирование родителей и освещение способов защиты детей в СМИ. В прошлом году 125 детей выпали в открытые окна из-за отсутствия ограничительного оборудования. Отцовский патруль лично проверяет детские площадки и приводит их в безопасный вид. Одним из направлений акции стала установка на окна ограничительных тросиков. Папы лично устраивают рейды по квартирам своих соседей.

При этом главный хирург страны Леонид Рошаль рассказал о том, что в этом году в целом динамика негативных событий уменьшилась.

«Мы много говорим, что детям все лучше, что детство должно быть безопасным. Как это все перевернуть в огромной стране, действительно сделать проблему безопасной — это, конечно, важно. У нас достаточно серьезные, хорошие результаты в здравоохранении по детству. У нас резко уменьшилась смертность, это работа, это безопасное детство, уменьшилась заболеваемость по многим процессам, по многим заболеваниям, это тоже безопасность детства, — отмечает президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Как отметила инициатор акции Анна Кузнецова, ее инициатива уже перерастает в движение. И если раньше мониторинг проводился только в летний период, то теперь рабочие группы планируют проводить проверки и организовывать безопасное пространство для детей даже зимой.