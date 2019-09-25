Лидер российской экономики Минсельхоз не без критики отчитался в Госдуме

Глава министерства сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в среду, 25 сентября, отчитался перед депутатами Госдумы о состоянии аграрного комплекса страны. Сельское хозяйство по-прежнему занимает лидерские позиции в российской экономике, а с лидеров — спрос особый, отметили парламентарии. Подробнее о том, как прошло обсуждение российского АПК в нижней палате парламента, — в материале Федерального агентства новостей.

Руководитель ведомства подробно рассказал депутатам о делах российского агрокомплекса и мерах его поддержки: со статистикой, данными и процентами. Главная гордость АПК на сегодняшний момент — итоги осенней уборки урожая. Аграрии собрали 105 миллионов тонн зерна, причем впервые с 2012 года на российских полях созрела пшеница первого класса.

«Объемы полностью помогут перекрыть внутренние потребности страны и реализовать внешнеторговый потенциал», — отметил Патрушев.

Глава ведомства также добавил, что и отрасль животноводства сохраняет позитивную тенденцию развития: предполагается, что в 2019 году производство мяса скота и птицы в хозяйствах всех категорий составит 15,2 миллионов тонн.

Впрочем, цифры и статистика есть в тексте отчета, но сами отчетные выступления на площадке Госдумы глав ведомств интересны тем, что со стороны их действия анализируют и оценивают думские комитеты и Счетная палата.

Итоги своего анализа представила Счетная палата: ее представитель Алексей Каульбарс заявил, что аудиторы, в отличие от Минэкономразвития, не готовы оценить госпрограмму по поддержке и развитию сельского хозяйства как высокоэффективную.

«Из 97 целевых показателей не выполнено 26, а общий уровень выполнения индикаторов госпрограммы составил всего 69%», — привел цифры представитель СП.

Каульбарс рассказал, что межбюджетные трансферты в финансировании госпрограммы снизились с 62% в 2017 году до 40% в 2019 году, а сам Минсельхоз медлит с распределением грантовых средств из федбюджета. По мнению Счетной палаты, это может привести к срыву производства семян и племенной продукции, которая на данный момент сильно зависит от экспорта.

«В 2018 году соглашения заключались в течение 10 дней, из 614 миллионов рублей израсходовали 158 миллионов. На 1 сентября текущего года 439 миллионов бюджетных средств не расходовались», — добавил чиновник.

Кроме того, СП обнаружила системные ошибки в реализации госпрограммы по развитию сельского хозяйства, рассказал Алексей Каульбарс. Он напомнил, что с 2017 года программа запустилась как пилотная, но в течение 2018 года и прошедших месяцев 2019 года не было мониторинга, плана и прогноза достижения заявленных целей.

«Уже в течение двух лет говорить о полноценном проекте управления госпрограммой не приходится, и это переходит в системную проблему», — предупредил Каульбарс.

Представитель СП также отметил, что его ведомство следит за национальными федеральными проектами, упомянутыми в майских указах президента.

«Есть цель создать новые экспортноориентированные секторы, новые товарные массы продуктов за счет технологий, — напомнил он. — Но текущее состояние материально-технической базы не может способствовать достижению этих целей. По данным Ростехнадзора, доля старой техники сроком выпуска от десяти лет назад увеличивается с каждым годом. В 2018 году доля старых тракторов составила 75%, комбайнов — 61,5%, кормоуборочных машин 65,3%».

По словам Каульбарса, это объясняет то, что в России пока всего половина сельскохозяйственных производителей применяют «умное сельское хозяйство», основанное на современных агротехнологиях.

Со стороны Госдумы отчет министра сельского хозяйства прокомментировал член комитета по контролю и регламенту Дмитрий Сватковский и рассказал о парламентском контроле реализации госпрограммы. Он напомнил Дмитрию Патрушеву, что до сих пор нерешенным остается вопрос о тарифах на электроэнергию для сельхозпроизводителей, а 80% опрошенных аграриев России не получали государственной поддержки. Из других проблем агросектора, обнаруженных парламентскими контролерами, Сватковский отметил преобладание иностранных семян, недостаточно высокий для доктрины пищевой безопасности показатель по пищевой соли, малоэффективное использование земельных ресурсов страны, отсутствие доступа к финансовым ресурсам и отрицательное сальдо роста российского торгового баланса.

«Сельскохозяйственная отрасль у нас — драйвер экономики, а с лидеров и спрос особый, поэтому хотелось бы скорректировать цели госпрограммы, — пояснил он критику думского комитета. — Мы предпочли бы видеть ее в более амбициозном формате».

Сватковский предложил синхронизировать цели госпрограмм и подпрограмм проекта и напомнил, что в сельском хозяйстве задействована треть населения России, а в развитии агропромышленного комплекса заинтересованы все ее жители.

Ранее, 16 сентября, Дмитрий Патрушев встретился с членами фракции «Единая Россия», на встрече депутаты подробно затронули вопросы новой программы «Комплексное развитие сельских территорий». Также чиновник рассказал о популярности отечественной продукции в арабских странах.

