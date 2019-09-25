В преддверии земельной реформы украинцы массово приватизируют огороды и дачные участки

Накануне Кабинет министров Украины полностью утвердил проект закона о рынке сельскохозяйственной земли и официально передал его на рассмотрение Верховной рады. Предполагается, что уже с 1 октября 2020 года официальный Киев разрешит свободную продажу земельных ресурсов как украинским юридическим и физическим лицам, так и иностранным компаниям и корпорациям. На этом фоне местные власти на территории от Ужгорода до Мариуполя констатировали настоящий бум приватизации рядовыми украинцами занимаемых ими наделов. Опасаясь лишиться даже клочка земли, рядовые жители Украины готовы на любые действия, включая дачу взяток чиновникам и подделку документов. Сложившуюся обстановку изучал корреспондент Федерального агентства новостей.

Поистине курьезный случай произошел на днях в Черниговской области. Некий местный житель подал в суд на свою соседку, которая якобы купила у него участок земли, но в итоге отказалась выплачивать оговоренную сумму сполна. Как показало предварительное расследование, указанная сделка не могла быть осуществлена по определению. Во-первых, продаваемый объект самому продавцу не принадлежал по причине отсутствия соответствующего приватизационного сертификата. Во-вторых, документ купли-продажи оказался фальшивым: сам участок принадлежал и фактически принадлежит территориальной общине — соответствующая земельная реформа на данный момент на Украине не осуществлена. В данном конкретном случае продавца ждет крупный штраф за незаконную финансовую деятельность, а покупательнице грозит уголовная статья за мошенничество.

Ситуация может измениться с принятием высшим законодательным органом Украины так называемого закона «О рынке земель». Согласно основным пунктам этого документа, уже в обозримом будущем любой арендатор отдельно взятого участка земли сможет рассчитывать на его официальную покупку, а крупные агрохолдинги, включая зарубежные, получат право не только скупать, но и некоторых случаях даже в судебном порядке отнимать у рядовых граждан прилегающие к границам сельхозпредприятий плодородные земли.

«Лично я не собираюсь терять свою землю из-за каких-то там новых законов. Сегодня на мой участок претендует сразу два совхоза (речь идет об агропромышленных фирмах, — Прим. ФАН.), и, скорее всего, мои угодья у меня экспроприируют: земля мне не принадлежит. Но, если будет нужно, я попытаюсь отстоять свою территорию с орудием в руках — ружье у меня есть», — сказал в доверительной беседе с корреспондентом ФАН владелец расположенного под Киевом небольшого фермерского хозяйства Степан Собора.

Менее радикально настроенные украинцы пытаются в экстренном порядке приватизировать свои огороды и дачные участки. По некоторым данным, на рассмотрение специальных комитетов при местных администрациях соискатели подали в общей сложности более полутора миллионов заявлений.

«Начался настоящий бум: люди действительно боятся, что рано или поздно их землю скупят или олигархи, или иностранный корпорации. Сейчас я могу заявить одно: даже при условии круглосуточной работы нашим инспекторам понадобится не менее года для того, чтобы рассмотреть все поступившие заявки. Я не могу понять — что страшного в том, если твои шесть соток купит успешное предприятие? А иностранцам украинская земля вообще ни к чему», — отметила на основе полной конфиденциальности сотрудница Государственного геологического кадастра.

Эксперты на этот счет имеют диаметрально противоположное мнение. Как заявил журналистам в Киеве аналитик по земельным вопросам Роман Головин, в ближайшей перспективе ту же украинскую землю будут активно скупать именно представители иностранного капитала.

«Президент Зеленский подводит к [этой] теме. На первом этапе землю могут приобретать украинцы и украинские компании. Но учредителями украинских компаний вполне могут быть иностранцы», — резюмировал он.

Против возможной продажи «украинской земли за рубеж» уже выступили представители администрации Хмельницкой, Одесской и Херсонской областей. Чиновники опасаются, что земельная реформа приведет к массовым волнениям.

«Нас волнует главный вопрос: не станут ли украинцы батраками на собственной территории и не продолжат ли расти прибыль латифундий?» — говорится в открытом документе Хмельницкой ОГА.

Тем временем в украинском сегменте Интернета абсолютным лидером просмотров становятся сайты, содержащие ответ на вопрос: «Как частному лицу быстрее и безболезненнее приватизировать огород или дачу».