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«Наш президент серьезно вырос в моих глазах»: депутат Рады оценил стенограмму разговора Трампа с Зеленским

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«Наш президент серьезно вырос в моих глазах»: депутат Рады оценил стенограмму разговора Трампа с Зеленским

Киев, 25 сентября. Из обнародованной стенограммы разговора президентов США и Украины нельзя сделать вывод о давлении Дональда Трампа на Владимира Зеленского, заявил депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» Олег Волошин.

В среду администрация американского президента опубликовала стенограмму разговора Трампа и Зеленского, состоявшегося летом этого года. СМИ ранее предположили, что в разговоре с украинским президентом глава Белого дома мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена, сына экс-президента США Джо Байдена, лидирующего среди демократов президентской гонке. 

Стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины и дела Байдена-младшего. По мнению демократов, президент США просил об этом в обмен на гарантии военной помощи Украине. 

«Наш президент серьезно вырос в моих глазах»: депутат Рады оценил стенограмму разговора Трампа с Зеленским

Волошин на своей странице в Facebook сообщил, что ознакомился со стенограммой. 

«Наш президент серьезно вырос в моих глазах с точки зрения дипломатического мастерства. Да и английский хороший. Все очень толково и прагматично. И, конечно, никакого давления и шантажа со стороны Трампа, никакой увязки расследования против Байдена с помощью Украине», — выразил мнение украинский депутат. 

Байден-младший входил в состав совета директоров Burisma Group, одной из крупнейших частных газовых компаний на Украине. Занимая пост вице-президента США, в 2016 году его отец требовал от украинского правительства проведения жесткой антикоррупционной политики и призывал к отставке генпрокурора страны Юрия Луценко, расследовавшего деятельность Burisma.

«Наш президент серьезно вырос в моих глазах»: депутат Рады оценил стенограмму разговора Трампа с Зеленским

Согласно расшифровке беседы, представленной Белым домом, Трамп заявил, что «было бы здорово», если бы Зеленский изучил дело о коррупционной деятельности на Украине Байдена-младшего. Украинский лидер пообещал президенту США, что генпрокурор рассмотрит детали данного дела. Он пообещал, что расследование будет максимально открытым.

Во вторник спикер палаты представителей США, демократ Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента президента страны. Причиной такого решения стала предполагаемая попытка главы Белого дома использовать власти Украины для того, чтобы скомпрометировать ключевого оппонента Трампа по выборам 2020 года Джозефа Байдена.

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