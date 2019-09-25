Крымский депутат пообещал вывести частные отели «в легальное поле»

В Крыму рассказали, почему россияне стали меньше ездить в Турцию

Туристический сезон в Крыму подходит к концу. В этом году он ознаменовался определенными успехами туристической отрасли российского региона. Так, в этом году Крым обогнал Турцию по количеству отдыхавших там россиян. Об этом в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей рассказал депутат Верховного Совета Республики Крым, председатель постоянной комиссии по санаторно-курортному комплексу и туризму в республике Крым Алексей Черняк.

Крымский парламентарий также обозначил перспективы развития туристической инфраструктуры полуострова и оценил выгоды от открытия железнодорожного сообщения.

Частники уйдут

— Алексей Юрьевич, как бы вы могли оценить этот прошедший туристический сезон?

— На четыре с плюсом. Поток туристов, приезжающих на крымские курорты, стабильно растет. В этом году у нас на 11 процентов было больше туристов, чем в прошлом году. Это хорошо. Самое главное, достигнут стабильный рост. Каждый месяц курортного сезона в среднем на 10 процентов рос поток туристов.

— Что еще предстоит сделать для улучшения условий отдыха в Крыму?

— В первую очередь, конечно, нужно улучшать общественные, муниципальные пляжи. Необходимо предоставлять отдыхающим больше дополнительных услуг. Однако отмечу, жалоб на пляжные территории в комитет не поступало.

— Как известно, в Крыму большую долю объектов размещения предоставляют частники. Стоит ли как-то ограничивать этот сектор?

— Поддерживать теневую экономику мы однозначно не будем. У нас идет процесс обязательной классификации объектов размещения. Теперь каждый желающий может зайти на официальный сайт реестра объектов размещения и проверить наличие объекта, в который он собирается ехать, посмотреть, на сколько звезд он оценен экспертами, и сопоставить цену и качество. Все больше людей этим пользуется.

— К чему это приведет?

Так называемому «серому» сектору нужно выходить в легальное поле. Еще в течение двух лет этот процесс закончится, и тогда каждый турист будет понимать: если объект размещения отсутствует в реестре, он нелегальный, с ним может произойти там все что угодно, это будет его ответственность. Классификация объектов идет в три этапа. В этом году классифицируются крупные объекты размещения, в следующем году — средние, и затем — оставшиеся. Нашему предпринимательству дается время привести в соответствие свои объекты. Владелец объекта размещения должен понять, на сколько звезд он претендует, и подготовиться к прохождению процедуры классификации.

Догнать и перегнать Турцию

— Приемлемы ли цены на отдых в Крыму для туристов?

— Данные, которые у нас есть, говорят, что соотношение цены и качества устраивает наших отдыхающих. В этом году у нас цены на отдых были ниже, чем в Турции. Как следствие, Крым обогнал Турцию по количеству отдохнувших россиян. Большие скидки в этом году сделал сегмент высшего качества, пятизвездочные объекты. По сравнению с прошлым годом, в среднем на девять процентов цена на размещение была ниже.

— В декабре будет запущено железнодорожное сообщение с материковой Россией. Как это отразится на туризме?

— В этом году авиатранспортом в Крым прибыло 27 процентов, 58 процентов — через автомобильную часть Крымского моста, а остальные — через государственную границу РФ и Украины. Авиасообщение Крыма в летний период с крупнейшими городами России существует, но в зимний период оно существенно сокращается. Кроме того, ценовая политика авиаперевозчиков оставляет желать лучшего.

Мост в светлое будущее

— Эту ситуацию можно исправить?

— К сожалению, это вне рамок регулирования властей Республики Крым. Поэтому железнодорожное сообщение, безусловно, позитивно отразится на развитии туризма в Крыму. Во-первых, это будет транспортное сообщение, осуществляемое круглогодично, независимо от времени года или погоды.

И это будет удобнее для тех, кто едет на лечение, на профилактику в санатории Крыма, в том числе осенью и зимой. Кроме того, железнодорожное сообщение — это не только пассажиропоток, это еще и грузопоток. Наша туристическая инфраструктура зависит от грузов из материковой России. Это и строительные материалы, и снабжение отелей и санаториев продуктами питания, бытовой химией.

— Какие в этом выгоды?

— При увеличении грузового потока через железнодорожное сообщение, это снизит стоимость перевозки грузов, а это отразится на себестоимости путевок. Так мы сможем уменьшить стоимость путевок, а это дополнительно привлечет к нам туристов.