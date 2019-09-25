Зеленский предложил норвежскому премьеру добывать на Украине газ, а она подарила ему мяч

Нью-Йорк, 25 сентября. Украина была бы рада пригласить Норвегию к добыче газа, но не имеет для этого необходимого арсенала специальных технологий. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с премьер-министром Норвегии Эрной Солберг.

На полях сессии Генассамблеи ООН участники встречи отметили важность сохранения высокого уровня взаимодействия между двумя странами, а глава Украины отдельно отметил важность поддержки в энергетической сфере, сообщает «Страна.UA».

«Мы были бы рады пригласить вас к добыче газа. У нас есть месторождения, но нужных технологий не хватает. Это не просто бизнес-интерес, это — геополитический вопрос», — сказал президент.

Глава государства также поблагодарил Норвегию за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Стороны договорились совместно работать над привлечением норвежских инвесторов в инфраструктурных и гуманитарных проектов по восстановлению Донбасса.

Солберг со своей стороны отметила, что норвежский бизнес проявляет значительный интерес к Украине на фоне появляющихся сообщений о повышении прозрачности работы и антикоррупционных инициативах.

В ответ на это Зеленский заверил премьера Норвегии в том, что на Украине реформируют правоохранительные органы, собираются получить приватизацию и провести ряд реформ, направленных на преодоление коррупции в стране.

Дополнительно стороны обсудили развитие альтернативной энергетики, и Зеленский проинформировал Солберг о ситуации на Донбассе.

Встреча завершилась вручением небольшого подарка от норвежского премьера украинскому лидеру. Солберг подарила Зеленскому футбольный мяч с изображениями Целей устойчивого развития.

Зеленский стал активно убеждать партнерские страны и организации в том, что на Украине ведется активная борьба с коррупцией, чтобы привлечь в страну инвестиции.

В частности, ранее украинский лидер убеждал вице-президента ЕБРР Алана Пию в том, что власть страны не только настроена на проведение рыночных реформ и борьбу с коррупцией, но и уже осуществляет конкретные шаги в этом направлении.