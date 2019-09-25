Стало известно, на что чаще всего жалуются клиенты банков

Москва, 25 сентября. Портал News.ru проанализировал отзывы россиян и рассказал, на что чаще всего жалуются россияне, когда речь заходит о банковском обслуживании.

Одной из главных претензий стало навязывание клиентам ненужных им услуг по кредитам, страхованию и другим продуктам. Кроме того, некоторые банки грешат неторопливостью — они слишком медленно реагируют на обращения и слишком долго выполняют некоторые операции, вроде выдачи кредитной карты или открытия вклада. При этом некоторые недобросовестные финансовые организации еще и распространяют недостоверную информацию об услугах, вынуждая клиента переплачивать, а другие — и вовсе «подписывают» на дополнительные услуги под видом обязательных.



Нередко претензии вызывает и техническая сторона работы российских банков. Это и банкоматы, «съедающие» деньги без зачисления на счет, и сбои в работе мобильного приложения и банальная нехватка терминалов, из-за чего появляются большие очереди.

Бывают также случаи, когда банки «сливают» информацию о своем клиенте другим финансовым организациям. Многие россияне жаловались на то, что стали получать множество звонков от сторонних банков после того, как один раз обратились за ипотечным кредитом.



