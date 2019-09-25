В Госдуме призвали РФ заставить Зеленского извиниться за агрессивные заявления

Президент Украины Владимир Зеленский с трибуны Организации Объединенных Наций обвинил Россию в «ведении войны против Украины в центре Европы».

«Пять лет длится война в Донбассе, пять лет, как Россия аннексировала Крым. Сегодня, когда существуют тысячи страниц международного права и существуют сотни организаций, призванных защищать мир, именно наша страна с оружием в руках, теряя своих граждан, отстаивает свой суверенитет и территориальную целостность. Более 13 тысяч погибших, 30 тысяч раненых, 1,5 миллиона людей вынуждены покинуть свои дома. И каждый год эти цифры <...> растут», — сказал глава государства.

Писатель и общественный деятель Николай Стариков с иронией отреагировал на демарш Зеленского. По словам политолога, действующий президент Украины продолжает курс своего предшественника.

«После выборов на Украине ничего не изменилось. Просто вместо одного исполнителя роли президента Украины пришел более молодой. А поскольку роль та же самая, то новый исполнитель говорит те же самые тексты. Отсюда и подобная риторика. Как Порошенко показывал паспорта якобы российских военнослужащих, так и Зеленский заявляет, что «агрессия» — российская», — подытожил эксперт.

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Александр Шерин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей посетовал, что Россия проводит недостаточно жесткую внешнюю политику. Из-за этого иностранные государства позволяют себе нападки на нашу страну.

«К сожалению, Российская Федерация делает все, что можно, чтобы кто угодно мог ее обвинять. Поэтому Зеленский может договориться до чего угодно. Все, что можно было высказать в адрес России, уже прозвучало. Причем все было не только сказано, но и сделано. Избивают ветеранов Великой Отечественной войны, сносят памятники, посвященные им. Причем не только на Украине, но и во всей Восточной Европе. Также стоит вспомнить сжигание Георгиевских лент, флагов России, оскорбления президента Российской Федерации», — рассуждает российский политик.

По словам парламентария, Россия, реагируя на все агрессивные выпады в свой адрес, могла бы сама объявить войну Украине либо заставить Зеленского ответить за свои слова.

«Если одно из государств обвиняет другую сторону в войне, то она эту войну имеет полное право объявить. Если Зеленский считает, что Российская Федерация ведет на его территории войну, то тем самым передает соответствующий посыл нашей стране. Российская Федерация либо должна заставить Зеленского извиниться за его слова, либо объявить Украине войну», — подытожил Александр Шерин.

Ранее Зеленский на форуме «Ялтинская европейская стратегия» (YES) заявил о намерении «возвращать» Крым «не только словами», добавив, что у него есть несколько идей поводу «вхождения» Крыма в состав Украины. Правда, он не стал их озвучивать, ограничившись общими фразами.

Крым снова стал частью России в результате референдума. Согласно итогам плебисцита, более 95% крымчан высказались за вхождение в состав Российской Федерации.