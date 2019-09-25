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Джабаров рассказал о роли РФ и Китая в борьбе с вмешательством Запада в дела других стран

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Джабаров рассказал о роли РФ и Китая в борьбе с вмешательством Запада в дела других стран

Москва, 25 сентября. Россия и Китай играют особую роль в борьбе с вмешательством Запада в дела других государств. Такую позицию озвучил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В среду в Госдуме прошла первая встреча в рамках пятого заседания Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Всекитайского собрания народных представителей.

«Российско-китайские парламентские отношения имеют высокую динамику. Этому в немалой степени сопутствует позитивная политическая атмосфера двусторонних контактов лидеров России и Китайской Народной Республики», — рассказал Джабаров.

Состоявшийся в апреле этого года в Пекине форум международного сотрудничества «Один пояс — один путь» подтвердил нацеленность президентов на укрепление стратегического взаимодействия двух стран, отметил он.

«Задача парламентариев заключается в том, чтобы обеспечить мощную поддержку тем решениям и договоренностям, которые достигаются на высшем уровне между лидерами наших государств, на межправительственном уровне, создавать условия для развития правоотношений, гармонизировать наше законодательство», — отметил представитель Совфеда.

Джабаров рассказал о роли РФ и Китая в борьбе с вмешательством Запада в дела других стран

По его словам, аксиомой звучит утверждение о том, что российско-китайские отношения имеют характер всеобъемлющего, доверительного, равноправного партнерства и стратегического взаимодействия.

«Об этом свидетельствует тот факт, что между Россией и Китаем заключено более 300 межправительственных договоров и соглашений, которые охватывают практически весь спектр сотрудничества. 51 субъект Российской Федерации связан соглашениями с регионами КНР», — указал участник встречи.

Активные контакты между парламентариями расширяют рамки межгосударственного и межрегионального партнерства, уточнил сенатор. 

«На наших двух странах лежит особая ответственность за продвижение мира и стабильности на евразийском континенте и во всем мире. Именно поэтому мы считаем принципиально важным максимально отлаженное взаимодействие и сближение позиций в многосторонних структурах», — обратил внимание Джабаров.

Джабаров рассказал о роли РФ и Китая в борьбе с вмешательством Запада в дела других стран

Кроме того, он заявил, что вмешательство стало базовым принципом правительства западных стран на протяжении последних десятилетий.

«И такая политика уже привела к разрушительным последствиям в ряде стран, подвергшихся внешнему вмешательству. Уверен, что Россия и Китай вместе могут сделать многое, чтобы этому противодействовать», — подытожил Джабаров.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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