Заявления Эрдогана по Сирии и Израилю на открытии Генассамблеи ООН – вызов Трампу

Во время своего выступления на открытии Генассамблеи ООН турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган высказал свое жесткое мнение по вопросам сирийского Заевфратья и арабо-израильского противостояния на Ближнем Востоке. Примечательно, что Анкара тем самым словно открыто бросила вызов Вашингтону, выразив принципиально противоположные позиции по столь ключевым международным темам. Подробности – в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

Так, турецкий лидер сравнил Отряды народной самообороны (YPG), которые, по словам американцев, были их главным помощником в САР в рамках борьбы с «Исламским государством»1 (запрещено в РФ), с самой этой террористической организацией. Более того, Эрдоган призвал уничтожить данную курдскую группировку, представляющую, по его мнению, международную опасность.

Продолжая эту тему, глава Турции вновь вернулся к вопросу создания так называемой безопасной зоны вдоль северной окраины Сирии на восточном берегу Евфрата. Он настаивал на реализации данных соглашений с США по условиям Анкары. Так, по его мнению, «мирный коридор» должен быть в глубину не менее 30 километров, а в длину – 480 километров.

Эрдоган заметил, что при выполнении договоренностей по такому плану на границе можно будет поселить порядка двух миллионов сирийских беженцев, находящихся сейчас в Турции. Однако он даже пошел еще дальше и намекнул, что если сделать данную буферную зону еще глубже, то там можно будет расселить и три миллиона сирийцев, что снизит миграционное давление на страны Европы.

«Мы определились по этому вопросу, но в случае чего уже начали необходимые приготовления», – закончил турецкий президент, видимо, давая понять Вашингтону, что если его требования будут проигнорированы, то турки пойдут в атаку.

В своей речи на Генеральной ассамблее Эрдоган, кроме того, однозначно высказался по Израилю, полностью разойдясь во мнении с администрацией американского лидера Дональда Трампа. Так, он призвал вернуться к границам, действовавшим до Шестидневной войны 1967 года.

Примечательно также, что так и не состоялась встреча президентов Турции и США, которая предположительно должна была пройти вчера в Нью-Йорке. Напомним, что еще в субботу буквально перед отъездом в Штаты Эрдоган заявлял, что проведет двусторонние переговоры с Трампом.

Востоковед и публицист Андрей Онтиков констатировал, что ничего удивительно в заметном охлаждении взаимоотношений Анкары и Вашингтона нет, поскольку между ними существует принципиальная дилемма, связанная с ситуацией на Ближнем Востоке, и никакие переговоры пока не способны принести действительно эффективное решение. Об этом он сказал в интервью корреспонденту ФАН.

«Говоря о «зоне безопасности», США и Турция подразумевают совершенные разные параметры реализации этой идеи. Если первые видят в этом возможность защитить курдов, на которых они опираются в Сирии, то для турок это, наоборот, стремление подвинуть и ослабить YPG. Курдские отряды, напомню, обеспечивают американцам присутствие к востоку от Евфрата, что, как и Ат-Танф, важно для них в контексте противостояния с Ираном. Соответственно, реализация достигнутых между Анкарой и Вашингтоном соглашений потому и идет со скрипом. И есть большая вероятность, что они так и не будут полноценно выполнены, как в случае с Манбиджем, откуда летом прошлого года тоже предполагался вывод курдских отрядов», – указал эксперт.

Все проистекает из принципиально разных видений сторон того, что должно происходить в САР и в целом в ближневосточном регионе. По острой теме арабо-израильского конфликта они тоже не сошлись, несмотря на партнерство в рамках НАТО.

«Что касается слов Эрдогана по поводу Израиля и границ по 1967 году, то тут можно заметить, что Турция как будто все больше и больше берет на себя роль защитника прав палестинцев в исламском мире, особенно это видно на фоне той конференции по реализации «Сделки века» Трампа, которая прошла в июне в Манаме. Принцип отката к ситуации 1967-го, о котором Эрдоган сказал вчера, – это базовый принцип, на который упирают большинство заинтересованных сторон в том, что касается палестино-израильского урегулирования», – резюмировал Андрей Онтиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.