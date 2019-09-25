Лобода помогла дочери Алсу после скандала на шоу «Голос. Дети»

Москва, 25 сентября. Популярная певица Светлана Лобода призналась, что поддерживала связь с дочерью Алсу Микеллой Абрамовой после скандала на шоу «Голос. Дети». Об этом Лобода рассказала в интервью Ксении Собчак.

Лобода рассказала, что после скандального финала шестого сезона подбадривала Микеллу, но через других людей. Певица отметила, что с отцом девочки Яном Абрамовым после передачи не встречалась. При этом певица отметила, что специальный выпуск программы, в ходе которого все финалисты получили награды, был «максимально хорошим в этой ситуации» решением.

«Мне жаль Микеллу», — добавила Лобода.

Певица отметила, что не знает, кто виноват в нечестной победе Микеллы Абрамовой, которая привела к аннулированию голосования. Лобода объяснила, почему отказалась от участия в специальном выпуске.

«Я отказалась, сказала, что я в этом участвовать не буду, потому что… Потому что не буду», — заявила певица.

Напомним, что дочь певицы Алсу Микелла Абрамова одержала победу в финале шоу по итогам зрительского голосования, набрав 56,5% голосов. Некоторые пользователи социальных сетей назвали итоги конкурса «проплаченными». Поклонники шоу усомнились в честности голосования, результатами конкурса были возмущены и многие звезды. В итоге Первый канал принял решение аннулировать результаты голосования и провести спецвыпуск шоу. В ходе спецвыпуска награды получили все участники финала шестого сезона шоу.