Ходорковский через ведущего бизнес в Крыму Голубовича передает деньги оппозиции

Алексей Голубович, соратник по «Юкосу» сбежавшего в Европу олигарха Михаила Ходорковского, в крымской Ливадии владеет престижной резиденцией «Дипломат». Элитный комплекс был построен в обход прокурорских протестов и с нарушениями правил безопасности. Кроме того, бизнес Голубович ведет в обход западных санкций, что может не понравиться его иностранным партнерам.

Оползни и прокурор

Элитный ЖК и отель «Дипломат» находится в поселке Ливадия. Рядом с отелем есть улица Солнечная тропа — место, в котором несколько компаний используют берегоукрепительные сооружения. Крымское противооползневое управление 11 июня 2008 года дало разрешение на эксплуатацию трем компаниям: ООО «Инвестсервис», ООО «Ригель» и ООО «АТ Инвест». 21 августа того же года аналогичное разрешение на использование берегоукрепительных сооружений получает ООО «Добро-плюс». Примечательно, что помимо укрепления берега компании разрешили на территории в 0,5 гектара построить пляжно-развлекательный комплекс.

В 2009 году прокурор Ялты Ростислав Процик попытался опротестовать решение Ливадийского поссовета, одобрившего строительство. Несмотря на его жалобы, строительство комплекса на территории, контролируемой «Добро-плюс», продолжилось. На территории появились семь восьмиэтажных домов, а рядом — элитный пятиэтажный апарт-отель «Дипломат». Застройщиком выступила компания «Ливадийский берег», которая, пока Крым был украинским, принадлежала Лозовскому Олегу Витальевичу. В правление компании входит и Голубович Алексей.

Апарт-отель

Телеграм-канал «Бойлерная» рассказал, что владеет элитной недвижимостью бывший топ-менеджер компании Ходорковского «ЮКОС» Алексей Голубович. Компаньон беглого олигарха создал целую сеть организаций и ведет бизнес в Великобритании, в Прибалтике и на Кипре.

Заработать Голубович решил и на Украине, начав в 2011 году строительство элитного апарт-отеля «Дипломат». Возвести за три года, как планировалось, не вышло, поэтому Голубович вместе с соратниками ввели здание в эксплуатацию досрочно, благо украинское законодательство позволяло. При этом активное строительство завершилось до начала 2017 года.

Пока Крым был украинским, инвестировала в строительство престижного отеля европейская компания One Baltic Investment Group, заказала строительство ООО «Добро-плюс», а застроила компания «Ливадийский берег». Владельцы указанных компаний связаны с Голубовичем.

После воссоединения Крыма с Россией компаньонам Голубовича пришлось зарегистрировать организации по новым правилам. В «Ливадийском береге» поменялся директор, а компания перестала быть застройщиком. В «Добро-плюс» тоже сменилось руководство — управляющей компанией стала «Дипломат Менеджмент», а «Добро-плюс» приобрела статус заказчика, застройщика, собственника недвижимости и арендодателя.

Все компании, причастные к строительству апарт-отеля, контролируются Голубовичем и оформлены на его доверенных лиц. Голубовичу принадлежит и ресторан «Дон Сильвио», который тоже оформлен на доверенное лицо. Кроме того, соратник Ходорковского аффилирован еще с рядом компаний.

Угроза жизни

У отеля до сегодняшних дней присутствуют нарушения противопожарной безопасности, многие помещения не зарегистрированы, а реконструкция прошла без разрешений, не проходящие по законам РФ объекты оформлены задним числом с украинскими печатями. Но самое большое нарушение — это крышные котельные, которые установлены не на крыше, как полагается, а встроены и находятся в жилых этажах. Но угроза жизни людям не мешает Голубовичу вести бизнес в Ливадии.

Голубович ради наживы создал целую сеть компаний, зарегистрированных в нескольких государствах. В Крыму бывший «юкосовец» ведет противозаконный бизнес, а западные санкции его не касаются, так как Голубович играет роль «посыльного» между Ходорковским и российской «несистемной» оппозицией. Очевидно, что и с этих денежных «передачек» экс-топ-менеджер «ЮКОСа» получает процент.