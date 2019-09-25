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Суд в Оренбурге арестовал отца 70 приемных детей священника Стремского

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Суд в Оренбурге арестовал отца 70 приемных детей священника Стремского

Оренбург, 25 сентября. Настоятель Саракташской обители милосердия Николай Стремский был задержан сотрудниками полиции 24 сентября. Источник Федерального агентства новостей в Оренбургской епархии РПЦ подтвердил информацию о задержании Стремского.

Настоятель был доставлен в Ленинский районный суд Оренбурга, который принял решение поместить Стремского под стражу до 12 ноября. Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Следственный комитет по Оренбургской области не раскрывает причины задержания Стремского.

Николай Стремский воспитывает около 70 приемных детей. По данным местных СМИ, священник был задержан в связи с жалобами его приемных детей.

Стоит отметить, что Николай Стремский был отстранен от должности священника в 2015 году из-за езды в нетрезвом виде. Сотрудники ГИБДД заметили Mercedes священника, который был припаркован в неположенном месте. Инспекторы попросили у Стремского документы, однако он попытался скрыться. Полицейские начали погоню и задержали настоятеля на территории Свято-Троицкой обители. При этом в ходе задержания Стремский оказывал правоохранителям сопротивление.

Суд в Оренбурге арестовал отца 70 приемных детей священника Стремского

 

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Источник: Федеральное агентство новостей
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