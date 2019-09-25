Украина попала в жерло политической борьбы внутри США

Украина угодила в жерло политической борьбы в Соединенных Штатах. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал член Совета Федерации, сенатор Сергей Цеков, комментируя распечатку телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Разговор Трампа с Зеленским

Администрация Белого дома опубликовала на своем официальном портале распечатку телефонного разговора Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским. Разговор состоялся 25 июля. Именно эта телефонная беседа послужила поводом для начала процедуры импичмента президента Соединенных Штатов.

Так, Трамп в беседе с Зеленским заметил, что «было бы здорово», если украинский президент и новый генпрокурор Украины изучат дело сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера. Глава Белого дома напомнил, что «Байден хвастался, что прекратил преследование».

В свою очередь глава Украины попросил Дональда Трампа предоставить дополнительную информацию, потому что она может «оказать помощь».

«Вопрос расследования этого дела в действительности заключается в том, чтобы восстановить честность, так что мы займемся этим делом», — заявил Владимир Зеленский.

Согласно опубликованной расшифровке, Дональд Трамп и Владимир Зеленский в данном разговоре не затрагивали финансовую и военную помощь Украине со стороны Соединенных Штатов.

Ранее спикер палаты представителей США, демократ Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента Трампа. Причиной такого решения стала предполагаемая попытка главы президента США использовать власти Украины для компрометации своего ключевого оппонента по выборам 2020 года Джозефа Байдена, а также попытки утаить эти действия. Якобы Трамп обещал предоставить финансовую и военную помощь Украине только в том случае, если Киев предоставит компромат на Байдена.

Украина попала в жерло

Как отметил сенатор Сергей Цеков, Украина стала инструментом во внутриполитической борьбе в США. Политик напомнил, что Джо Байден является одним из организаторов Майдана и его идейным вдохновителем.

«Он фактически руководил Украиной [при президентстве в США Барака Обамы]. Именно он причастен к увольнению Виктора Шокина с поста генерального прокурора Украины. И Байден об этом открыто говорил. У американцев даже нет понимания, что такие вещи публично не надо говорить. Он думает, что все можно. Украина стала страной, которая сейчас влияет на внутриполитическую ситуацию в США», — пояснил Сергей Цеков.

Сенатор выразил мнение, что внутриполитическая обстановка в Соединенных Штатах из-за Украины будет только обостряться. Политик считает, что в этой истории Киев должен проявить принципиальную позицию — показать объективную картину действий Джо Байдена на Украине.

«Киев может доказать то, как Байден использовал Украину для обогащения собственной семьи», — добавил Сергей Цеков.

При этом сенатор уверен, что демократы не смогут продавить импичмент Дональду Трампу.