Захарова заявила, что демократы импичментом Трампа выставили США на посмешище

Москва, 25 сентября. Демократы выставили США на посмешище, потребовав организовать импичмент американского президента Дональда Трампа на основе его разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее спикер палаты представителей США, демократ Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента президента страны. Причиной такого решения стала предполагаемая попытка главы Белого дома использовать власти Украины для того, чтобы скомпрометировать ключевого оппонента Трампа по выборам 2020 года Джозефа Байдена.

«Эта такая работа у демократов в США выставлять свою страну на всемирное посмешище? А именно это с Конгрессом, Белым домом и другими госструктурами сделала госпожа Пелоси», — прокомментировала Захарова в Facebook.

Дипломат иронично отметила, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в таком случае — практически герой США, поскольку представил общественности не один, а тысячи подобных материалов.

«Теперь ждем продолжения банкета: пусть публикуют стенограммы разговоров с партнерами по НАТО, друг с другом. Очень ценным представляется публикация выступлений на закрытых заседаниях ЦРУ, ФБР и Пентагона. Все в студию!» — призвала она.

В среду исполнительный офис президента США опубликовал расшифровку телефонного разговора Трампа с Зеленским. Беседа состоялась 25 июля и впоследствии стала основанием для начала процедуры импичмента нынешнего главы Белого дома.

Дело в том, что The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщил, что во время телефонных переговоров Трампа и Зеленского американский президент «примерно восемь раз» рекомендовал украинскому лидеру оказать содействие адвокату главы Белого дома Рудольфу Джулиани. Юрист настаивает на проведении на Украине разбирательства, связанного с Джозефом Байденом и его сыном Хантером.

Байден-младший входил в состав совета директоров Burisma Group, одной из крупнейших частных газовых компаний на Украине. Занимая пост вице-президента США, в 2016 году его отец требовал от украинского правительства проведения жесткой антикоррупционной политики и призывал к отставке генпрокурора страны Юрия Луценко, расследовавшего деятельность Burisma.

Согласно расшифровке беседы, представленной Белым домом, Трамп заявил, что «было бы здорово», если бы Зеленский изучил дело о коррупционной деятельности на Украине Байдена-младшего. Украинский лидер пообещал президенту США, что генпрокурор рассмотрит детали данного дела. Он пообещал, что расследование будет максимально открытым.