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Супруга Зеленского посетила обед первых леди в жилетке на голое тело

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Супруга Зеленского посетила обед первых леди в жилетке на голое телоНью-Йорк, 25 сентября. Супруга президента Украины Елена Зеленская опубликовала в Instagram фото с участия в ежегодном обеде первых леди Fashion 4 Development в Нью-Йорке и поразила пользователей социальной сети свои нарядом.

Жены глав государств, прибывших в США на сессию Генассамблеи ООН, согласно традиции, собрались на мероприятие в поддержку Целей развития тысячелетия ООН.

Для «женского обеда» украинская первая леди выбрала брючный костюм-тройку нежного голубого цвета, надев под пиджак жилетку на голое тело. Зеленская опубликовала фото с события в своем Instagram-аккаунте и собрала большое количество восторженных отзывов.

Супруга Зеленского посетила обед первых леди в жилетке на голое телоПользовательницы соцсети отметили чувство стиля Зеленской, ее естественную красоту и то, насколько ей идет голубой цвет, многие даже интересовались брендом костюма.

Один из пользователей сравнил первую леди Украины с первой леди США и пришел к выводу, что украинская лучше. 

«Мелания рядом не стояла!» — решил пользователь ziyafe. 

В то же время другой был готов поспорить с этим заявлением, поскольку выразил противоположное мнение. 

«Не Меланья, конечно, но тоже ничего», — заметил etoukrainedetka.

Кто-то, отмечая привлекательность Зеленской, сравнил ее с американской актрисой и телевизионным продюсером Сарой Мишель Геллар, известной в первую очередь по роли Баффи Саммерс в телесериале «Баффи — истребительница вампиров»: «Очень красивая и очень похожа на Сару Мишель Геллар». 

Но нашлись и те, кто решил оставить в комментариях совсем не лестные отзывы. 

«Хорошо устроилась», — с обидой заключил online120112017.

«Хорошо выглядит на деньги украинцев. Так бы пенсионерки одевались», — отметил denisov.alex.

«А рукав не длинноват? Портному руки оторвать!!!» — сказала lucjakrasko.

    На мероприятии чествовали представителей индустрии моды за их вклад в достижение целей ООН, но от профессионалов в области моды пока комментариев наряда украинской леди не последовало. 

    Ежегодный обед первых леди от компании F4D проводится во время недельной сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке в ознаменование беспрецедентного сотрудничества между дипломатией и модой на благо женщин и детей во всем мире.

    Первые леди, послы ООН и высокопоставленные лица со всего мира собираются, чтобы почтить лауреатов премии  — «агентов перемен» — за их гуманитарную работу.

    Ранее украинский лидер Владимир Зеленский также опубликовал фото, сделанное в Нью-Йорке на сессии ГА ООН. Опубликованным в Twitter совместным фото с президентом США Дональдом Трампом глава Украины спровоцировал активное обсуждение самого себя в Сети. 

    infox - new
    Источник: Instagram.com
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